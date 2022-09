Nula na elektromere, faktúra na vyše 600 eur. Nedoplatok odberateľku zaskočil

Levičanka radí ľuďom, aby si faktúry kontrolovali.

LEVICE. Ročné vyúčtovanie majiteľku nehnuteľnosti prekvapilo. Elektrinu celý rok nemíňala, napriek tomu jej prišla faktúra s nedoplatkom.

Dodávateľská spoločnosť hovorí, že došlo k chybe.

Trojciferná suma

Levičanka Antónia Kosorinová vlastní domček v Podhájskej. Kúpila ho v roku 2009, starší objekt ale nevyužíva.

Vlani v januári jej vymenili elektromer. Po výzve dodávateľa elektriny bola 14. septembra odpísať a odfotiť stav na merači.

„Stav elektromera je 0000000,“ hovorí a prikladá aj fotografiu, ktorú zaslala distribučnej spoločnosti ako podklad pre vyúčtovanie.

Keď ale o pár dní dostala faktúru aj so šekmi, ostala zaskočená.

„Prišiel mi nedoplatok 630,01 eura a preddavky za prázdny dom bez odberu elektrickej energie. Štvrťročné preddavky sú 194 eur až do júna 2023,“ opisuje obsah korešpondencie.

„Zdvihlo ma to zo stoličky.“

Faktúra obsahovala rozpis spotreby elektriny: „Vraj som spotrebovala od 5. 9. 2021 do 31. 12. 2021 celkovo 1274 kWh. Od 1. 1. 2022 do 3. 9. 2022 to bolo 2454 kWh. Spolu spotreba 3728 kWh.“

Ako distribučná spoločnosť dospela k tým to medziročným údajom, netuší: „Nikto nebol elektromer odpočítavať.“