Krásne kroje z Tekovskej župy prišli do centra Levíc. Otvorili tu novú galériu

Organizovať tu budú výstavy aj tvorivé dielne.

LEVICE. Návštevníci si tu budú môcť vyskúšať rôzne remeselnícke techniky alebo si v galérii pozrú výstavy. Úplne prvou, ktorú dnes otvorili v nových priestoroch na Mlynskej ulici, je výstava Krása odevu ukrytá v histórii.

Organizuje ju Regionálne osvetové stredisko, ktoré sa udomácňuje na novom mieste. Kroje z Tekovskej župy poskytol zberateľ David Hudec.

Na výstavu priamo z ulice

Pruncík, oplecko, vyšívané zástery alebo rohaté čepce s blingáčmi.

Za poznaním tradičných krojov regiónu nemusia Levičania chodiť ďaleko. Okoloidúci môžu do galérie odbehnúť priamo z ulice, vchod je oproti trhovisku. Na prehliadku majú čas, výstava potrvá do 11. novembra.

Bledomodrá budova susedí so starým Schoellerovým parkom. Niekdajší kaštieľ po zmene režimu upravili, sídlila tu špedičná firma. Na prízemí, kde je dnes nová galéria, bol neskôr športový obchod aj predajňa pekárne.

Po úpravách je od 3. septembra budova na Mlynskej ulici novým sídlom Regionálneho osvetového strediska v Leviciach.

Na novom mieste, v centre mesta

Organizácia tak zavŕšila proces opakovaného sťahovania. Vznikla pred 15 rokmi, v roku 2007, zriaďovateľom je župa.

V článku sa dočítate aj: Ku krojom má David Hudec blízko od malička. Za akých okolností začala vznikať jeho zbierka.

Akú veľkú skupinu by dokázal obliecť do svojich tradičných odevov.

Aké regióny majú na výstave zastúpenie.

Najstaršie sú z 19. storočia. Prečo sa zachovalo viac ženských ako mužských krojov?

Naučil sa ich opravovať, dokonca aj vyšívať. Učila ho krajčírka z Čajkova.

„Začínali sme v štyroch internátnych izbách na strednej priemyselnej školy strojníckej. V roku 2020 sme sa presťahovali opäť do štyroch internátnych izieb, tentoraz ale do poľnohospodárskej školy,“ opísala Alžbeta Sádovská. Ako ďalej povedala riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Leviciach, tento rok prišiel dôvod na ďalšie balenie a rozkladanie. Kvôli rekonštrukcii internátu sa osem zamestnancov dočasne presunulo do Juniora.

Od septembra si už zariaďujú priestory na dvoch podlažiach s plochou 300 metrov štvorcových. Prenajíma ich Nitriansky samosprávny kraj.