Šláger kola vyhral presvedčivo Jur

VIII. LIGa OBFZ Levice: Voku bodovali naplni iba Vyškovce

10.kolo

Kalinčiakovo – Plášťovce 4:2 (2:1), 20. a 55. P. Pechovský, 25. A. Patko, 79. M. Mikuláš – 22. J. Kováč, 76. M. Kneizel Veľmi dobrý, vyrovnaný zápas. Hostia mali viacero šancí, ale kto góly dáva, ten vyhráva. Domáci boli dnes strelecky úspešnejší ako Plášťovčania, a teda dokázali ich zdolať 4:2.

Veľký Ďur – Mýtne Ludany 5:3 (4:2), 16. a 83. Husár, 22. a 35. Sloboda,5. Hamar – 19. Rakovič, 39. Bogár, 85. Lörinc. Domáci mali do zápasu výborný vstup a po štvrťhodine vyhrávali 2:0. Hostí vrátil do stretnutia zakrátko Rakovič. Strelci sa do prestávky činili a po prvom dejstve si domáci vypracovali dvojgólový náskok. Po zmene strán boli domáci naďalej aktívni a pridali ďalšie góly. Hostia stihli výsledok už len kozmeticky upraviť.

Lok – Sikenica 3:1 (1:1), 8. a 52. T.Tóth, 72. Š. Varga – 19. A. Pavelka Od začiatku zápasu to vyzeralo na remízu. Na konci prvého polčasu bol stav nerozhodný 1:1, ale na druhý polčas domáci nastúpili s odhodlaním jednoznačne vyhrať. Hneď na úvod druhého polčasu poslali dvoch hráčov na ihrisko, zmenila sa hra a dokázali zdolať dnešného súpera 3:1.