Dvoma gólmi v závere zachránil remízu

Útočník Hontianskej Vrbice Marek Kalman nie je spokojný s výkonmi a výsledkami svojho mužstva. Úzky káder bude treba podľa neho čo najskôr doplniť.

Veľmi zaujímavý duel sa hral v rámci 10. kola VII. ligy ObFZ Levice v Hontianskej Vrbici, kde privítali minulú nedeľu Tekovské Lužany. V zápase sa po prvej štvrťhodine ujali vedenia domáci, hostia však na to odpovedali ešte do prestávky tromi gólmi. Keď dal v 62. minúte Kevin Vinkler svoj druhý gól v zápase a upravoval tak stav na 1:4, s domácimi to nevyzeralo dobre.

Vrbica sa však nevzdávala, jej bojovú zástavu zdvihol v 72. minúte Jakub Sontág a remízu domácim zachránil v poslednej desaťminútovke dvoma úspešnými zásahmi útočník Marek Kalman. Tento dvadsaťdeväťročný odchovanec levického futbalu nám v rozhovore načrtol aj možnosti, ako by mohlo prísť v mužstve Hontianskej Vrbice k zlepšeniu po doteraz nie príliš presvedčivých výkonoch.

Dozviete sa v ňom -Ako sa vlastne Marek Kalman dostal k futbalu -Kde všade doteraz hrával -Čo mohlo byť veľkým zlomom v jeho kariére -Ako videl "divoký" zápas proti Tekovským Lužanom -V čom vidí príčinu doterajších rozpačitých výkonov svojho mužstva