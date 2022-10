Cestujúci z Bratislavy do Banskej Bystrice už nemusia prestupovať, železničnú trať opravili

Na zrekonštruovanom úseku zvýšia rýchlosť vlakov.

LEVICE. Takmer päť mesiacov presadali cestujúci z vlakov do náhradných autobusov. Rekonštrukcia dvoch poškodených úsekoch sa začala 1. júna.

Železnice SR dnes končia výluku, od stredy 19. októbra opäť obnovia vlakovú dopravu. Dotkne sa to už nočných vlakov.

Prejazd vynovenými priecestiami bude pre vodičov istý čas s obmedzeniami. Dôvodom sú nové koľajnice.

Bez prestupovania do autobusov

„Radšej ma manžel vždy v nedeľu zaviezol do Šurian, akoby som mala s batožinou prestupovať do autobusu, a potom zase v Šuranoch do vlaku,“ opisuje Oľga Kováčová, ako od leta cestovala za prácou do Bratislavy. Keď sa na konci týždňa vracala do Levíc, vyzdvihol ju opäť v Šuranoch. Obnovenie spojov víta. Dúfa ale, že vlaky nebudú meškať ako predtým.

Výluku na trati Levice – Šurany ukončili v stanovenom termíne. „O deň neskôr tak začnú vlaky na trase Bratislava – Banská Bystrica a späť premávať podľa grafikonu ako pred výlukou,“ informovala hovorkyňa Ria Feik Achbergerová.

Podľa jej slov cestujúci na tejto trase budú opäť cestovať bez náhradnej autobusovej dopravy a odklonu cez Štúrovo.