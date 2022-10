Ing. Péter Köpöncei

O optimalizácii dopravy, alternatívnych zdrojoch energie a turisticky atraktívnych lokalitách.

V čom vnímate slabinu kraja a ako ju chcete vylepšiť?

Kandidujem za okres Levice, preto prioritne mám záujem riešiť potreby našich obyvateľov. Samozrejme dianie v okrese, je úzko prepojené s dianím v kraji. Myslím si, že predseda samosprávneho kraja má byť osobnosťou, prirodzenou autoritou, ktorý pri rokovaniach vie preukázať silu. Má dôveru obyvateľov, pozná fungovanie kraja, pozná kraj aj partnerov za rokovacím stolom. Ja osobne jedného takého kandidáta poznám, je ním Tibor Csenger.

Ďalej, absentuje optimalizácia dopravy (autobusová a vlaková). Treba neustále pracovať na zlepšení kvality dopravných prostriedkov a tiež obslužnej infraštruktúry ktorá slúži cestovateľom. Len takto, môžeme očakávať od obyvateľov nášho regiónu využívanie verejnej dopravy. Kvalitné školstvo je ďalšia oblasť kde máme resty. Za ostatné obdobie školy v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK dostali finančnú injekciu na rekonštrukcie budov ale stále máme čo zlepšovať. Materiálne podmienky je schopný kraj riešiť, o vedomosti sa majú starať učitelia. Ďalšia oblasť kde máme nedostatky je zdravotníctvo. Nestačí mať pár dobrých nemocníc alebo polikliník. Bolo by dobré, keby kraj chcel byť atraktívnym, aby sa sem nasťahovalo a vykonávalo prax čím viac lekárov. Podporovať ich snahu mať vlastnú prax. Nedostatok lekárov (napr. všeobecný, detský alebo zubár) má za následok, že mladšia generácia z vidieka sa sťahuje do väčších miest a vidiek starne. Zastávam tiež názor, že v našom kraji existuje množstvo turisticky atraktívnych miest a lokalít, ktoré však vôbec nie sú propagované. Dotačná schéma kraja existuje, ako pravidlo je dobré, avšak garancia alokovaných prostriedkov je na ľubovôli zastupiteľstva.

Čo je podľa vás zabehnuté v kraji dobre a meniť to netreba?

Všetko sa môže a aj sa musí zlepšovať. Nemôžeme sa uspokojiť s aktuálnym stavom. Cesty II. a III. triedy potrebujú ďalšie opravy. Chvála podpredsedovi kraja Csengera v našom okrese sa poopravilo veľa kilometrov ciest, ale sami cítime, že v tomto trende musíme pokračovať. Myslím si, že cezhraničná spolupráca má vykročené dobre, treba to zintenzívniť a pokračovať v spolupráci!

Kde vidíte v čase súčasnej inflácie, zdražovania energií, nižších podielových daní od štátu miesto na šetrenie?

Treba poznať finančnú situáciu kraja. Ako člen finančnej komisie kraja viem, že hospodárenie máme dobré. Finančná disciplína je na vysokej úrovni. Na bežných potrebách obyvateľov kraja nie je možné šetriť. Myslím si, že treba racionálne pristúpiť k investičným zámerom. Existuje veľa takých projektových dokumentácií ktoré sa vypracovali ale sa nezrealizovali. Na takéto projekty sa zbytočne vynaložili financie. Budeme musieť zainvestovať aj do alternatívnych zdrojov energie aby sme znížili dopady krízy. Disciplinovanosť zamestnancov na pracovisku (nie som v kancelárií, vypnem lampu) môže mať tiež pozitívny dopad na spotrebu, na šetrenie.

Populácia starne, ako sa môže o seniorov postarať kraj?

Verím, že si uvedomujeme, že postaranie sa o seniorov je úloha každého z nás. Samosprávny kraj môže poskytnúť len sekundárnu pomoc a to hlavne pre našich seniorov v domovoch dôchodcov, sociálnych zariadeniach. V súčasnosti naše zariadenia kvalitatívne sú na dobrej úrovni a v kooperácií so súkromným sektorom kapacity zatiaľ sú vyvážené. V prvej časti som už uviedol, že akútny nedostatok lekárov treba tiež riešiť. Senior na vidieku, ktorý má zdravotné problémy a má dochádzať za lekárskou starostlivosťou by sa isto potešil. Vo verejnej doprave by som tiež zvýšil benefity pre nich. Netreba zabúdať ani na to, že vytváranie vhodných pracovných podmienok pre osoby v produktívnom veku môže mať, aj keď nepriamy ale pozitívny vplyv na situáciu. Je fajn mať priemyselné parky v mestách ale treba upriamiť našu pozornosť aj na vidiek a tam tiež vytvoriť vhodné podmienky na život.

Objednávateľ: Ing. Péter Köpöncei, Plášťovce

Dodávateľ: Petit Press, a.s., Bratislava, IČO: 35970253

Tlačová správa je komerčným textom a nijako neprezentuje názor redakcie. Za jej obsah a rešpektovanie zákonných noriem zodpovedá zadávateľ. Viac informácií na: https://www.petitpress.sk/uploads/media/pravidla_politicka_inzercia_4.2010.pdf