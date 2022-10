VOĽBY VÚC 2022: Lokálne potraviny, pojazdná predajňa potravín do malých obcí a mestských časti či podpora výsadby zelene.

To sú vízie kandidáta na poslanca VUC za okres Levice - Petra Burča.

V našom Nitrianskom samosprávnom kraji sa o post poslanca kraja prvý krát uchádzam aj ja. Byť poslancom kraja beriem na jednej strane ako výzvu, na druhej strane ako možnosť niečo zmeniť a zlepšiť. Už 8 rokov pôsobím ako starosta obce Bátovce. Tí čo ma poznajú vedia, že som človek, ktorý je orientovaný na výsledky. Sám názoru že nie táranie je dôležité, ale reálne výsledky. To čo môžeme zlepšiť, vylepšiť či zrealizovať. Svojou prítomnosťou v zastupiteľstve samosprávneho kraja viem určite priniesť energiu, nové nápady, iný pohľad či trošku zdravého, sedliackeho rozumu. Ako poslanec samosprávneho kraja vždy rád podporím návrhy, ktoré budú mať za následok zlepšenie kvality života občanov v akejkoľvek oblasti, či už sa bude jednať o masívne rekonštrukcie ciest podľa jasne zadefinovaných priorít, zlepšenie stavu zariadení pre seniorov alebo optimalizáciu siete stredných škôl na území kraja či ďalšie... Okrem toho mám aj svoje vízie, ktoré sú nad rámec bežných činností kraja, ale považujem ich za dôležité. Je to dostupnosť lokálnych potravín v celom kraji, podpora výsadba zelene a stromových alejí či zabezpečenie pojazdnej predajne potravín do malých obcí v okrese a mestských častí mesta Levice. Je toho veľmi veľa, čo kraj môže zlepšiť a ešte viac toho, čo náš kraj môže priniesť nové.

Moje dve vízie pre Nitriansky kraj:

Dostupnosť lokálnych produktov v celom kraji

Je mi jasné, že to nie je úplne hlavná úloha ani kompetencia kraja, ale som názoru, že môže byť pre jeho občanov prínosom, ako aj priniesť so sebou pridanú hodnotu vo viacerých oblastiach. Navyše kraj má možnosti ako dostupnosť lokálnych potravín zabezpečiť. Či už podporou gazdovských trhov aké máme u nás v Bátovciach alebo v Kalnej nad Hronom (napríklad cez krajskú organizáciu cestovného ruchu), alebo podporou využívania lokálnych potravín v školských jedálňach tak, ako to napríklad funguje v susednom Banskobystrickom kraji za pomoci sociálneho podniku kraja. Dá sa to. Som pripravený hľadať riešenia.

Výsadba zelene a stromových alejí

Prečo? Výsadba a voľné šírenie zelene je jedným z najlacnejších a zároveň najúčinnejších spôsobov ako znížiť obsah CO2 v atmosfére a zároveň vysoko zvýšiť kvalitu života na vidieku ako aj v meste. Stromy a zeleň zadržiavajú vodu v krajine, počas leta znižujú vonkajšiu teplotu okolia, tvoria kyslík, čistia vzduch, vodu aj pôdu, chránia pred vetrom, znižujú hluk, sú domovom pre zvieratá... Ako? Podporou dobrovoľníkov, ktorí majú záujem vysádzať stromy a zeleň vo svojom okolí vytvorením dotačnej schémy na podporu výsadby zelene z rozpočtu NSK pre mestá, obce a subjekty pôsobiace na území jeho území Organizovaním brigád resp. "Dní sadenia zelene" zamestnancami NSK a organizáciami zriadenými NSK.

Ak vás moje nápady a pohľad na veci oslovil, budem rád ak ma podporíte svojím hlasom. Kandidujem na poslanca VUC s číslom 10.

