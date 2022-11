Jesenným majstrom je Čajkov

VII. LIGA OBFZ LV: V poslednom jesennom kole hegemónia domácich celkov.

5. kolo

Pohronský Ruskov – Čajkov 0:5 (0:2), 20., 65. a 76. I. Tužinský, 17. P. Lacko, 64. T. Tóth. Prvý polčas bol herne vyrovnaný. Hostia, ako skúsené mužstvo, dokázali dvakrát do polčasu využiť zaváhanie súperovej obrany, kým domáci svoje šance nevyužili. Domáci nastúpili do druhého dejstva s úmyslom ešte niečo s výsledkom urobiť. Definitívne ich však zlomili dva zlepené góly hostí v polovici druhého dejstva. Ruskov bol pre favorita nepríjemným súperom, ale na kvalitatívne lepšieho súpera to nestačilo.

Hronské Kľačany – Hronské Kosihy 2:0 (0:0), 57. M. Zaujec, 89. R. Chmelo. Hronské Kľačany narazili v tomto zápase na veľmi húževnatého súpera, ktorý podal dobrý výkon. Domácim sa v priebehu zápasu zranili niektorí hráči, s čím sa dokázali vysporiadať. Hostia odolávali do 57. minúty, kedy sa presadil Zaujec. Zaslúžené víťazstvo Kľačian napokon spečatil minútu pred koncom Chmelo.