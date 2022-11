Uživiť profesionálov na vidieku nie je jednoduché. Je to malý zázrak, hovorí šéf Divadla Pôtoň

Od decembra do marca vypnú veľkú sálu.

BÁTOVCE. „Ak by nám náklady stúpli o 50 percent alebo nebodaj viac, bol by to neskutočný zásah do nášho celoročného rozpočtu,“ tvrdí Michal Ditte, riaditeľ Divadla Pôtoň.

Počas pätnástich rokov vybudovali v obci Levického okresu kultúrne a umelecké centrum. Ročne zorganizujú približne tristo predstavení. Vystupujú tu aj hostia zo zahraničia.

Aby ušetrili, na tri mesiace uložia hlavnú sálu na zimný spánok. Posledným podujatím bude koncert violončelistu, ktorého uznávajú aj v zámorí.

Spolu s obcou, ktorá je vlastníkom objektu, pracujú na možnosti ako socialistický dom kultúry v budúcnosti čo najefektívnejšie prevádzkovať. Dovtedy sa chcú dostať na minimálnu hranicu odberu plynu, znížiť ju plánujú až o polovicu.

Zhasnú a zamknú

„Rozhodnutie sa nerodilo zo dňa na deň. Súvisí s energetickou krízou, vojnou na Ukrajine a so znižovaním spotreby plynu v našich priestoroch,“ vysvetľuje šéf divadla.

Ku krokom ich priviedol aj fakt, že vykurovanie a ohrev teplej vody ich mesačne stojí okolo tisíc eur.

Pridáva aj myšlienku, ktorú by si mohli osvojiť aj iní: „Myslíme si, že kto môže, mal by ubrať so svojich energetických nárokov. Na druhej strane si však uvedomujeme, že nie každý tak môže urobiť. My sme sa rozhodli takto a vieme, že sme inšpirovali niekoľko kultúrnych inštitúcií.“

Hlavnú sálu pre 200 divákov odstavia až do marca.

Dostať sa chcú na polovičnú spotrebu

„Aktuálne máme zmluvu s dodávateľom energie podpísanú do decembra 2023, takže zvyšovanie cien sa nás dotklo ešte pred podpisom dodatku k zmluve. V roku 2022 sa nám náklady zdvihli približne o 30 percent,“ naznačuje.

Vlani minuli 17 871 kubíkov plynu, čo je v prepočte na spotrebovanú energiu 191,60 MWh. Tento rok chcú ušetriť štvrtinu, dostať na hranicu 150 MWh.