Donau farm čaká rok inovácií na poliach, na dvore, aj v Kalnej

KALNÁ NAD HRONOM, 25. 11. 2022 – Nové polia, vysádzanie kvetinových pásov na poliach v Kalnej, ale aj plány na nezávislé vykurovanie či uskladňovanie energie. To všetko čaká Donau farm v novej sezóne 2023.

Stabilita plodín v osevnom pláne umožňuje Donau farm skúšať a prinášať stále nové plány a nápady, ktoré vylepšujú nielen úrodu, ale aj technologické procesy na farme. „Svojho základu v osevnom pláne sa držíme už viac rokov, ale na menších výmerách sa snažíme zapojiť vždy nejaké nové plodiny. V posledných rokoch sa nám takto vracia do osevu sladovnícky jačmeň, ktorý pestujeme pre spracovateľskú firmu tu v regióne. Budúci rok budeme skúšať na malej časti výmery dopestovať ostropestrec mariánsky a po sezóne vyhodnotíme jeho prínos,“ hovorí agronóm Donau farm, Erik Ivanič.

Na jar budúceho roku sa obyvatelia Kalnej môžu tešiť na novinku v podobe kvetinového pásu v poli. Lúčne kvety vytvoria farebnú kulisu pre okoloidúcich, ktorí si budú môcť nazbierať kyticu do vázy alebo si urobiť peknú fotku. Okrem toho pásy medzi roľami poskytujú útočisko hmyzu a opeľovačom a pomáhajú zadržiavať vlahu.

Obmena strojov a nové technológie na spracovanie úrody

Neustále inovácie pomáhajú Donau farm dosahovať viac než uspokojivé čísla vo finančných aj produkčných výsledkoch. Na poliach pokračujú v nových pôdoochraných technológiách ako je obrábanie v pásoch alebo bezorbové obrábanie pôdy, ktorým vďačia za dobrú úrodu aj počas mimoriadne suchého leta. „Tento rok sme zasiali cez 1500 ha medziplodín, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nových metód a za pochodu sa učíme čo najlepšie vysporiadať s novými situáciami, ktoré to prináša,“ vysvetľuje agronóm a pokračuje: „Vždy sa snažíme zlepšovať procesy v rámci našich možností a skúšať nové systémy ako je variabilná sejba alebo variabilné hnojenie. Na základe úrodových máp alebo satelitných snímok sa vytvorí mapa, podľa ktorej bude pomocou GPS navádzania stroj sám meniť dávku osiva, hnojiva v závislosti od rôznorodosti parcely.“

Udržateľné obrábanie: sejba pšenice do repkového strniska. (zdroj: Donau farm)

Efektivita procesov sa prejavuje aj mimo poľa, na dvore Donau farm. Vedenie farmy už dávnejšie dalo vymeniť zastaralý vozový park za nové nákladné automobily a ťahače s prívesmi, ktoré dokážu prepraviť väčší objem úrody a vďaka tomu znížili prepravy úrody z poľa do strediska o 50 %. Aj poľnohospodárske mechanizmy a traktory prechádzajú modernizáciou, takže opotrebované stroje nahrádzajú nové technológie. Podobným procesom obnovy prechádzajú postupne aj skladové kapacity, ktoré Donau farm spravuje v obciach levického regiónu. „Aby sme mohli úrodu uskladňovať naozaj v kvalitných, suchých a čistých priestoroch, investujeme každoročne do opráv, ale v ďalšej sezóne plánujeme budovať už aj nové silá na skladovanie a spracovanie plodín. Tieto moderné silá budú vybavené najkvalitnejšími technologickými linkami na trhu, takže spracovanie a sušenie úrody bude oveľa kratšie, tiché a s minimom prašnosti,“ hovorí generálny riaditeľ skupiny Donau farm, Michael Houmann.

Poľnohospodárske stroje na farme sa neustále modernizujú. (zdroj: Donau farm)

Nové polia do správy Donau farm

Plány Donau farm na ďalší rok sú ambiciózne a priamo úmerné výsledkom. „Pribrali sme do svojej správy nové polia v blízkych regiónoch, je to pre nás veľký záväzok. Využijeme všetky naše skúsenosti na to, aby sme ich obrábali rovnako udržateľne, ekologicky a zodpovedne,“ hovorí Michael Houmann za skupinu Donau farm. V budúcom roku budú, rovnako ako všetky veľké spoločnosti, riešiť aktuálnu situáciu s rastúcimi cenami energií a vstupných nákladov do výroby. Aj preto vedenie farmy v Kalnej uvažuje nad samostatným spôsobom vykurovania pomocou slamy, alebo možnosťami uskladňovania energie.

