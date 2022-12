Levická nemocnica prejde na vianočný režim. Dotkne sa ambulancií a niektorých oddelení

Urgentný príjem bude počas sviatkov fungovať nepretržite.

LEVICE. Počas vianočných sviatkov, tak ako každý rok, bude levická nemocnica fungovať v obmedzenom režime, ale starostlivosť o pacientov na jednotlivých oddeleniach bude plne zabezpečená.

Obmedzený vianočný režim sa týka takmer všetkých ambulancií a niektorých oddelení. Nevzťahuje sa na urgentný príjem.

Vianočný čas nikto z nás nechce tráviť návštevou nemocnice a už vôbec nie hospitalizáciou. Sú však medzi nami takí, ktorým zdravotný stav nedovoľuje tráviť sviatky so svojimi blízkymi.

"Levická nemocnica je v týchto prípadoch pripravená nielen zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pacientom, ale personál sa snaží maximálne pacientom pobyt v nemocnici spríjemniť či už výzdobou tam, kde je to možné, alebo aj špeciálnym vianočným jedlom," povedala hovorkyňa Martina Pavliková.

Ako budú ordinovať v ambulanciách

„Obmedzený vianočný režim sa začína v nemocnici v pondelok 19. decembra a potrvá do 9. januára. Týka sa takmer všetkých ambulancií a niektorých oddelení, väčšina oddelení však bude otvorená,“ spresnila.

Podľa jej slov zatvorené budú ambulancia hematológie a transfuziológie, neurologická ambulancia, ambulancia pracovnej zdravotnej služby a pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Až do 23. decembra môžu pacienti využiť služby fyziatrie balneológie a liečebnej rehabilitácie, oftalmologickej a psychologickej ambulancie. Ich služby potom budú opätovne poskytované až od 9. januára. Ortopedické oddelenie bude k dispozícii už o deň skôr.

Od 27. decembra do 4. januára 2023 bude zatvorená aj ambulancia pediatrickej endokrinológie. Ambulancia pediatrickej kardiológie nebude k dispozícií od 27. decembra do 9. januára. Ortopedická ambulancia bude zatvorená od 23. decembra do 2. januára.

Informácie o ambulanciách a oddeleniach, ktoré budú uzavreté, bude možné dohľadať na webovej stránke nemocnice.

Urgent má nepretržitý režim

„Všetci pacienti, ktorým to aktuálny zdravotný stav dovoľuje, budú počas vianočného režimu nemocnice prepustení do domáceho liečenia,“ povedal Ján Belanský, riaditeľ nemocnice.

Apeloval tiež na ľudí, aby počas sviatkov boli opatrní v jedle a zábave, „aby sme prípadov, ktoré musíme riešiť tu, v nemocnici, mali čo najmenej.

Dodal, že urgentný príjem funguje bez ohľadu na sviatky nepretržite a ako každý rok sú lekári a sestry pripravení pomôcť všetkým, ktorí kvôli náhlym zdravotným problémom alebo úrazom budú nútení vyhľadať lekársku pomoc.

