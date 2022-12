Duchovným, ktorých prenasledoval minulý režim, odhalili a posvätili busty

Vo farnosti Kubáňovo mali slávnosť pri príležitosti ukončenia viacerých projektov.

KUBÁŇOVO. Do dejín miestnej farnosti sa 29. október zapíše ako obzvlášť významný.

V tento deň navštívil miestnu Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup. Posvätil busty dvoch kňazov prenasledovaných ateistickým režimom, tiež informačnú tabuľu a zúčastnil sa odovzdania zrekonštruovaného exteriéru miestneho Kostola sv. Ladislava, kráľa.

Slávnostná procesia kňazov troch dekanátov, diecézneho biskupa a asistencie sa presunula z nádvoria kultúrneho domu do farského parku pri kostole. Po úvodnom speve chrámového zboru Stilla Pectus zo Štúrova tu dvojjazyčne predstavili životopisy dvoch prenasledovaných kňazov pôsobiacich vo farnosti Kubáňovo.

V dielni Tibora Turiho Töröka v maďarskom mestečku Keszthely vznikli dve busty zobrazujúce dona Alojza Kozu, SDB a vdp. Dezidera Solymossyho.

V Kubáňove bol organistom

Don Alojz Koza, SDB – salezián, cirkevný historik, pedagóg, trpiteľ za vieru, sa narodil 8. júla 1903 v Lovčici – Trubíne rodičom Michalovi Kozovi a Anne rodenej Kopisovej.

Mal viac súrodencov, spomenieme aspoň Jozefa, Veroniku, Máriu a Cecíliu. Alojzova sestra Mária si zvolila rehoľné povolanie a vstúpila do Kongregácie milosrdných sestier sv. Kríža ako sr. Hildegarda. Známy kňaz a publicista, kanonik banskobystrickej kapituly Jur Koza Matejov (1884 – 1973), ktorý je tiež pochovaný v Pezinku, bol Alojzov strýko.

Alojz Koza bol jedným z prvých mladíkov, ktorí sa prihlásili do saleziánskeho gymnázia pre Slovákov v Perosa Argentine v Taliansku. Do saleziánskej spoločnosti vstúpil v roku 1924 vo Foglizze. Po absolvovaní noviciátu sa vrátil na rodné Slovensko a pomáhal pri budovaní saleziánskeho diela. Už v roku 1930 však odišiel na štúdium teológie do Turína a po prvých dvoch semestroch prešiel do Ľubľany. Tam bol aj 8. júla 1934 vysvätený za kňaza biskupom Gregorom Rožmanom. Pred vysviackou ešte zložil maturitné skúšky ako externista na gymnáziu v Kláštore pod Znievom. Po vysviacke bol poverený vedením saleziánskeho gymnázia v Šaštíne. Medzitým v rokoch 1937–1944 študoval slovenský jazyk a dejiny na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Mimo toho získal diplom profesora náboženstva. V rokoch 1937–1939 pôsobil ako kaplán na Miletičovej ulici v Bratislave, od roku 1939 učil na biskupskom gymnáziu v Trnave. Jeho študenti ho poznali ako veľmi svedomitého a prísneho profesora. Počas tejto pedagogickej práce vykonával i úlohu duchovného správcu rehoľných sestier saleziánok, ktorým ponúkol svoju pomoc slovenčinára.

V roku 1945 prešiel do Svätého Kríža nad Hronom (dnešný Žiar nad Hronom), kde prijal funkciu špirituála a profesora cirkevných dejín a liturgie na saleziánskom teologickom inštitúte. Od roku 1950 bol zároveň kaplánom miestnej farnosti. Ako takmer všetkých rehoľníkov, ani jeho neminula smutne známa „barbarská noc” z 13. na 14. apríla 1950, kedy ho komunistická štátna moc násilne vyhnala z ústavu vo Svätom Kríži a odviezla do centralizačného kláštora pre saleziánov v Šaštíne.

O niekoľko dní saleziánov previezli do najväčšieho centralizačného kláštora na Slovensku, do Podolínca. Odtiaľ sa dostal na istý čas do nemocnice v Košiciach. Keď v roku 1951 rušili centralizačný kláštor v Podolínci, určili ho do centralizačného kláštora v Oseku v Čechách. Po týchto útrapách sa mohol v roku 1955 zapojiť do civilného života. Štátny súhlas do verejnej duchovnej správy však nedostal, a preto sa zamestnal ako organista v Kubáňove. Tu v tajnosti vypomáhal miestnemu duchovnému vdp. D. Solymossymu, dekanovi - farárovi, zničenému prenasledovaním zo strany režimu. V Kubáňove žil s rodinou Alojzov brat Ján a vzdialené príbuzenstvo, ktoré sa do Kubáňova, kde našlo druhý domov, prisťahovalo z Lovčice – Trubína a okolia.

Ani toto veľmi krátke obdobie donovi Kozovi neprinieslo upokojenie, bolo sprevádzané udavačstvom, neustálou kontrolou štátnej moci a napokon i vykonštruovanými obvineniami.

v Kubáňove navštívil 19. augusta 1956 dona Kozu aj v súvislosti s posvätením obnoveného kostola a nových zvonov Mons. ThDr. Ambróz Lazík, apoštolský administrátor trnavský. Od roku 1956 bol duchovným správcom v Ústave sociálnej starostlivosti pre defektné deti v Opatovskom Sokolci – Okoči, ktorý viedli milosrdné sestry sv. Kríža.

Na sklonku života sa 11. mája 1981 utiahol do Charitného domova. Jeho direktor z Pezinka, don František Kollár SDB, o ňom hovorí, že bol svedomitý a podporoval komunitný život saleziánov. Zomrel po porážke 30. decembra 1988. Pochovali ho na pezinskom cintoríne. Don Koza síce nebol rodákom z Kubáňova, ale jeho pokrvné príbuzenstvo tu vychovalo generácie zbožných ľudí, podporovateľov miestnej cirkvi a ľudí pevnej viery. Sám viackrát navštevoval túto obec a svoje krátke pôsobenie ako organistu skromne nazval ako duchovným naplnením svojej kňazskej služby.

„Barbarská noc”

Na prelome rokov 1949 a 1950 bola katolícka cirkev hlavným nepriateľom ľudovodemokratického zriadenia. Komunistický režim sa rozhodol zlomiť jej „vplyv na masy” a s týmto cieľom jej zasadil roku 1950 štyri hlboké rany: domácim väzením všetkých biskupov oddelil pastierov od ich stáda, v apríli 1950 akciou „K“ zlikvidoval všetky mužské rehole, akciou „P“ zlikvidoval gréckokatolícku cirkev a v auguste 1950 akciou „R“ paralyzoval činnosť ženských rehoľných spoločností. Akcia „K“, známa tiež pod menom barbarská noc, sa odohrala v noci z 13. na 14. apríla 1950 a bola namierená proti šiestim reholiam: františkáni, saleziáni, jezuiti, tešitelia, redemptoristi a baziliáni. Bolo prepadnutých 56 kláštorov a rehoľných domov, v ktorých sa zdržovalo 850 rehoľníkov. A tak v máji 1950 kláštorný život na Slovensku prestal jestvovať, rehole nemohli vykonávať svoju obvyklú duchovnú a charitatívnu činnosť. Oficiálne rehole síce zrušené neboli, ale i keď nedošlo k ich otvorenej fyzickej likvidácii, komunisti neváhali zasiahnuť do ich činnosti metódami, ktoré hraničili s fyzickou likvidáciou. Nezakázali ich, ale nedovolili im nijakú činnosť. Rehoľníkov najprv brutálne pozbavili základných ľudských práv a slobôd a potom vyvíjali na nich psychologický i mocenský nátlak, aby ich prinútili k vystúpeniu z rehole.

Bol administrátorom farnosti v Kubáňove

Vdp. Dezider Solymossy – dekan – farár, prenasledovaný a nespravodlivo odsúdený kňaz, trpiteľ za vieru, sa narodil 15. októbra 1886 vo Fiľakove rodičom Františkovi a Zuzane, rod. Magula.

Rodina spočiatku žila v Kremnici, neskôr vo Vrútkach a nakoniec v Budapešti - Ferencváros. Dezider mal ďalších 5 súrodencov - Máriu, Helenu, Gizelu, Vojtech a Katarínu. Všetci žili v Maďarsku.

Ľudovú školu navštevoval v Budapešti, kde vychodil šesť tried, následne osem tried gymnázia. Do kňazského seminára v Ostrihome vstúpil 6. septembra 1908. Za kňaza bol vysvätený 23. júna 1912 biskupom Ľudovítom Rajnerom v Ostrihome. Ovládal maďarský, nemecký a slovenský jazyk. Ako kaplán pôsobil od 10. augusta 1912 v obci Bajna, od 12. januára 1913 v Mostovej, od 4. októbra 1916 v Nesvadoch. Od 15. januára 1917 je administrátorom v Imeli, v tom istom roku v máji sa stáva kaplánom v Nových Zámkoch, od októbra 1919 je kaplánom v Komárne, od 16. mája 1924 je farárom v Okoči, od roku 1932 v Dolnom Štáli. Následne od 24. septembra 1936 sa stáva farárom v Čebovciach, od roku 1939 je dekanom dekanátu Modrý Kameň. Jeho osobnými priateľmi boli kňaz Balgha Pavol, SDB, Dr. Ladislav Bardócz vysídlený lekár do Békešskej Čaby a priamy príslušník rodu Zichy, ktorý emigroval do Nemecka.

Od 15. marca 1948 je krátko väznený. Dňa 12. mája 1953 o 3. hodine nadránom bol zatknutý a vypočúvaný na Krajskej štátnej bezpečnosti v Banskej Bystrici. Viackrát čelil falošným obvineniam, nespravodlivým trestným stíhaniam i fyzickým útokom na svoju osobu.

Jedným z jeho obvinení bol trestný čin združovania voči republike. V obvinení ho nazvali: „...ako súčasť zbytku reakčného kléru. Poslušný vykonávateľ chamtivých plánov Vatikánu a vysokej cirkevnej hierarchie...“

Svoju novú dispozíciu administrátora farnosti v Kubáňove si vedel prevziať až 15. mája 1954. Ako starec s podlomeným zdravím si získal srdcia svojich nových farníkov. Charakterizovala ho pracovitosť, nezlomnosť, hlboko zakorenená viera a láskavý prístup k všetkým vekovým kategóriám svojich farníkov. Zomrel 14. januára 1963 v Kubáňove v 77. roku života a v 51. roku kňazstva. Pohrebné obrady za prítomnosti mnohých kňazov slúžil Mons. ThDr. Ambróz Lazík, apoštolský administrátor. Pochovaný je v Kubáňove. Pamätníci na neho spomínajú ako na mimoriadne láskavého nízkeho starčeka, ktorého skoro ráno stretávali vo vinici, sediaceho pod starým orechom zahĺbeného do modlitieb.

Pokladáme za dôležité, aby sme si v našej krajine, i na tom najmenšom a najvzdialenejšom vidieku pripomínali, že tu bola doba, ktorá dokázala prenasledovať a zničiť ľudí len pre ich vieru, len pre ich vytrvalosť vo viere. Ideológia, ktorá chcela zničiť a vymazať z dejín ľudstva našu viac ako dvoj tisícročnú kresťanskú identitu.