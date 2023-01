Prinášame výsledky aj súpisku družstva.

Na umelej tráve v Púchove prebiehali súboje výberov oblastných futbalových zväzov O pohár predsedu ZsFZ v kategórii starších žiakov.

Hralo sa v troch štvorčlenných skupinách, z ktorých prví postupovali do skupiny o celkového víťaza a ďalší do skupín o celkové ďalšie umiestnenia. Výber ObFZ Levice sa po zápasoch v základnej skupine dostal do skupiny o 7. – 9. miesto a obsadil celkové 9. miesto.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou