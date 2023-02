So záchrankou už nepríde lekár. Na juhu Slovenska sa obávajú zhoršenia dostupnosti rýchlej pomoci

Zmena sa týka 30-tisícov obyvateľov.

Šéfredaktor - MY Levice

ŽELIEZOVCE. „Po zavolaní príde rýchla zdravotná pomoc so záchranárom. Ten zistí, či je potrebný lekár. Ak áno, vyšlú druhé auto s lekárom. Jeho pomoc teda nepríde do 15 minút, ale potrvá to možno ďalšiu pol hodinu,“ myslí si Róbert Csudai, starosta Hronoviec, o novom systéme.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby v Želiezovciach požiadal o zmenu typu ambulancie. Od februára prešla rýchla lekárska pomoc (RLP) na rýchlu zdravotnú pomoc (RZP).

Prečítajte si

Prečítajte si Podgurážení pacienti napádajú zdravotníkov na levickom urgente. Z obavy volajú ochranku či políciu Čítajte

V spádovej oblasti je 28 obcí, žije tu 30-tisíc obyvateľov. Starostom sa nepáči, že o pripravovanej zmene ich dopredu neupovedomili, nemohli sa k nej vyjadriť.

Ďalej sa dočítate aj: Ako vyzerali prvé služby po transformácii záchranky,

z ktorých miest v kraji budú k pacientom posielať rýchlu lekársku pomoc,

čo podľa ZaMEDU získa zmenou Dolnohronský región,

prečo k pacientom doteraz vysielali záchranky zo Šiah, Kolty a Ipeľského Sokolca,

čo hovorí Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou k situácii.

Vedenie spoločnosti ZaMED argumentuje, že prítomnosť lekára bola potrebná v priemere len počas jedného zásahu za tri dni služby. Zastúpi ho zdravotnícky záchranár, podobne ako v Rakúsku, Čechách, Poľsku či Maďarsku. Súhlas na zmenu dostali od všetkých potrebných inštitúcií.

Starostovia sú nespokojní

V záchranárskom vozidle, ktoré vyráža na výjazdy zo strediska v Želiezovciach, je po novom zdravotnícky záchranár.

„Zo služby vyňali lekára. My sme to namietali, poverenie od ministerstva zdravotníctva majú do roku 2025 na rýchlu lekársku pomoc,“ hovorí starosta Hronoviec.

Spomína, ako sa obce z regiónu pred rokmi poskladali, aby kúpili prvé záchranárske auto. Na výjazdy chodili lekári zo Želiezoviec, vtedy ešte v meste fungovala nemocnica.

Začiatkom roka zistili, že sa pripravuje zmena. Starostovia Dolnohronského regionálneho združenia poverili primátora Želiezoviec a starostu Hronoviec, aby konali. V závere januára sa stretli s vedením záchranky.

„Je to o nás bez nás,“ povedal po stretnutí Ondrej Juhász, primátor Želiezoviec.