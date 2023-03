Začínali ako krčmová kapela. Za 20 rokoch na hudobnej scéne zažili veľké pódiá, ale takmer aj zánik

Kedysi tvrdí rockeri už zmäkli.

REGIÓN. Na prvý zahraničný koncert išli 600 kilometrov na starej favoritke. Odohrali tri skladby, zbalili nástroje a nadšení sa vrátili domov.

Základy pôvodne krčmovej kapely položili pri pive. Za dve desaťročia sa v zostave vystriedali viacerí hudobníci, ktorí sa uplatnili na hudobnej scéne.

„Rebelská" tvorba tejto levicko-šalianskej kapely rokmi tak trochu zmäkla. Vďaka tomu sa jej otvárali dvere na podujatia a festivaly. Boli predskokanmi kapely Horkýže slíže na jej turné, opätovnú pozvánku majú na júlový Topfest.

Kapela RebelSky sa chystá zatvoriť do štúdia. V jubilejnom roku svojho vzniku ponúkne fanúšikom nové piesne, klip, promo fotky a koncerty s prierezom 20-ročnej tvorby.

Rozprávali sme sa s frontmanom, autorom textov a hudby a hráčom na bicie Ondrejom Sirotom.

Ako hovorí, za 20 rokov sa zmenila doba, hudobné štýly a dnes sa neboja dávať do muziky prvky reggae, popu. Vždy je tam ale cítiť vplyvy tvrdšieho rocku. Najväčší úspech majú ich balady. Boli ale chvíle, keď zvažoval, že hodí flintu do žita a kapela skončí.

Pamätáš si na prvé vystúpenia? Ako sa na ne pozeráš s odstupom času?

Boli to také krčmové vystúpenia - samozrejme v levickej Ľadovni, hrali sme v niekoľkých krčmách, záhradkách, v klube Reviczky. Potom pomaly pribúdali aj iné podujatia ako Levický jarmok a podobné už skoro open air koncerty. V zime nejaké menšie kluby a vystúpenia na mojich akciách, ktoré sa volali Emsyho rocková show. Tie koncerty sme si užívali, aj keď si myslím, že neboli úplne dokonalé. Ale tak to má byť. Kapela každým koncertom rastie, vyvíja sa, uvedomuje si svoje chyby, odkukáva to dobré od lepších kapiel. V tom čase sme možno viac mysleli na image ako na muziku.

Spomínam si na koncert v Poľsku, ktorý sa mi vtedy podarilo vybaviť. Na ten sme išli celá kapela na starej favoritke 600 kilometrov s gitarami, činelmi atď. Odohrali sme tri pesničky, ale bol to pre nás skvelý pocit.

V živote človeka je 20 rokov najkrajší vek. Zďaleka ale nie je na spomienky a už vôbec nie na hodnotenia. V prípade kapely je to ale inak, dve desaťročia sú pekných pár rokov. Ako to teda celé bolo?

Áno 20 rokov je veľa a niekedy to bolo ako na hojdačke. Kapela vznikla niekedy na jeseň 2003 v Leviciach, teda skôr by som povedal základ kapely. Chcel som založiť krčmovú kapelku, s ktorou by sme hrali nejaké prevzaté veci. Dodnes mám doma CD, ktoré som mal pripravené zo skladbami, ktoré sme chceli hrať. Vlastne sme vznikli úplne náhodou, keď som sa dozvedel, že kamarát, s ktorým som už dlhšie chodil „von na pivo“, hrá na gitare. Peťo Pál bol typickým „metalistom“, mal dlhé vlasy, čiernu gitaru a počúval rovnakú muziku ako ja. Následne sme našli aj basgitaristu, Norberta Neuschla, ktorý toho času hrá v King Shaolin a so Celeste Buckingham. Potrebovali sme ešte spev, za mikrofón sa postavila Petra Žilková a kapela bola hotová.