Pokorila New York, Boston či Tokio. Tesne pred 75. narodeninami odbehne legenda svoj 500. maratón

Eva Seidlová je v rebríčku svetovej maratónskej elity.

TLMAČE/LEVICE. „Ráno vydám manželovi raňajky, odbehnem 15 kilometrov a postavím sa rovno k šporáku,“ usmieva sa sympatická Eva Seidlová pri opise, ako sa pripravuje na svoj jubilejný 500. maratón. Na štart sa postaví v apríli.

Päťstovka je jedným z jej cieľov. Prvý sen si už splnila, keď pokorila všetkých TOP 6 svetových maratónov: v New Yorku, Bostone, Chicagu, Tokiu, Londýne, Berlíne. Tlmačanka sa tak stala jednou zo 14 bežcov na Slovensku, ktorí sa môžu pochváliť sériou WMM (Abbott World Marathon Majors).

Zúčastnila sa aj všetkých prestížnych európskych maratónov. Na konte má tiež šesť 100-kilometrových behov.

Na móresy si ale nepotrpí, oblečie si trenírky a tričko. Na čom si ale dá záležať, sú kvalitné tenisky. Tie potom vynosí aj do vinice.

A čo je pre ňu beh? „Všetko. Po psychickej aj fyzickej stránke. Veľa ľudí som spoznala. Spoznala som aj samu seba. Videla som svet,“ hovorí skromná bežkyňa, ktorá doteraz dobehla vždy až do cieľa, aj s vyvrtnutým členkom. Nie je to pravidlom ani u ostrieľaných bežcov.

Medzi svetovou elitou

Krátkovlasú pani Evu možno denne vídať na trase Tlmače - Kozárovce – Nemčiňany. Prehliadnuť sa nedá ani medzi kondičnými bežcami.

„Som maličká, nohy pri behu moc nedvíham, šetrím si energiu,“ hovorí s typickým úsmevom.

Pri otázke tréningov sa znova pousmeje: „V 75-ke to už nie sú tréningy. Mám obrovskú výdrž a vytrvalosť, ale problém mi robí rýchlo dobehnúť. Preto keď trénujem, pridávam si kilometre.“

Začínala pred štyrmi desiatkami rokov. „Prvýkrát som išla na Beh oslobodenia Tlmáč ako 35-ročná. Boli to dva – tri kilometre. Tak sa mi to zapáčilo, že som každý deň zbehla túto trať a postupne som kilometre pridávala,“ vracia sa do svojich začiatkov.

Vtedy si ani nepomyslela, že raz bude mať svoje miesto medzi svetovou maratónskou elitou.