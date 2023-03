Jedna z posledných rozlúčok Petra Saganu bude v Tlmačoch na majstrovstvách v cestnej cyklistike

Na štart sa postavia najlepší cyklisti z Čiech a Slovenska.

Šéfredaktor - MY Levice

LEVICE. Miestom konania šampionátu v cestnej cyklistike bude tento mesto Tlmače. Majstrovstvá Slovenska a Česka sa tu uskutočnia 22. až 25. júna.

So svojou kariérou profesionálna v cestnej cyklistike sa tu má rozlúčiť náš najlepší cyklista Peter Sagan.

Hlavným organizátorom je Slovenský zväz cyklistiky. Program podujatia predstavili 16. marca v priestoroch mochovského Energolandu.

Ako informoval zväz, putovnú štafetu v sezóne 2023 prebrala partia okolo Tomáša Baláža, skúseného organizátora a koordinátora diania tlmačskej cyklistiky.

Do pretekov sa môžu zapojiť aj rekreační cyklisti, vrátane detí.

Najlepší cyklisti sa zídu v Tlmačoch

Jedno z najsledovanejších domácich športových podujatí odštartuje vo štvrtok 22. júna už tradične časovkou. Jej trať v celkovej dĺžke 15 km povedie z Továrenskej ulice (pri Tatravagónke) smerom po Tlmačskej ceste na Levice (II. trieda č. 564), s obrátkou pred Štugel trans. Cieľ je situovaný na parkovisku pre návštevy SES Tlmače.

V boji proti chronometru sa ako prvé od 9. hodine predstavia juniorky, ktoré pôjdu jeden okruh a ženy s dvoma okruhmi. Dva okruhy v dĺžke 30 km pôjdu i juniori. Štart mužov je naplánovaný na 15.30 hodinu a pripravená porcia troch okruhov, teda 45 km. Ako prví vždy štartujú hostia, v tomto prípade českí pretekári, kategória mužov do 23 rokov.

Pod vežami elektrárne

Po dni voľna pokračujú majstrovstvá cez víkend pretekmi s hromadným štartom. Srdcom tejto časti podujatia budú Tlmače, časť Lipník. Trať odtiaľ povedie cez Malé Kozmálovce – meteo stanica – Mochovce – Nový Tekov – Malé Kozmálovce – naspäť do Tlmáč časť Lipník.

Okruh v dĺžke 32,8 km absolvujú ženy a juniorky trikrát, juniori štyrikrát a muži sedem razy, pričom pri prvom okruhu je úvodných 1,7 km vedených ako slávnostný štart.

Program víkendu otvorí súťaž ženských kategórií v sobotu o 10. hodine ráno. Poobede o 14.30 hodine je na programe súboj juniorov.

Prídu bratia Saganovci

Najväčšiu pozornosť už tradične priťahujú preteky elitných mužov, ktoré sú na programe v nedeľu od 10.30 hodiny. Pre Slovákov špecifické aj tým, že to bude jedna z posledných rozlúčok Petra Sagana s kariérou profesionála v cestnej cyklistike.

A tiež tým, že druhý zo známej dvojice bratov už presedlal do úlohy športového riaditeľa a svojich zverencov bude rovnako chcieť dostať na pódium. Predpokladaný príjazd pretekárov do cieľa je okolo 14.40 hodiny. Podujatie bude v spolupráci s RTVS prenášané i v priamom prenose.

Sprievodné podujatia

Okrem športového zážitku chystajú organizátori i bohatý sprievodný program. V sobotu môžu o cenné trofeje zabojovať aj hobby jazdci na 20 kilometrovej hobby jazde Energia na bicykli so záverečným letmým štartom štyri kilometre pred cieľom. Podmienkou je registrácia v Mestskom kultúrnom stredisku medzi 8.30 – 10. hodinou, bicykel spĺňajúci bezpečnostné pravidlá a prilba. Trať Energie na bicykli povedie z Tlmačov Lipníka, cez Veľké Kozmálovce, Starý Tekov, Nový Tekov, Energoland EMO.

V sobotu po odštartovaní žien a hobby jazdy o 10.15 hodine sú na programe preteky open kategórií baby, mikro pre deti od 0 do 6 rokov, a po štarte juniorov o 14.35 hodine bude štart starších kategórií mili, mini, pre deti od 7 do 10 rokov, ktoré nemajú licenciu Slovenského zväzu cyklistiky. Prihlásiť sa teda môžu všetky, ktoré zvládajú dve kolesá až do roku narodenia 2014 až 13. Opäť je podmienkou registrácia, bicykel v dobrom technickom stave, pre najmenšiu kategóriu je povolené aj odrážadlo a cyklistická prilba.