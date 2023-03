Farma ako z budúcnosti: V Donau farm hnoja podľa mapy a burinu likvidujú pomocou kamier

Nečakáme až schvália klimatický zákon, opatrenia na zmiernenie klimatickej krízy robíme už dávno, hovoria agronómovia z Donau Farm

Ak ste v posledných týždňoch prechádzali levickým regiónom, možno vás zarazil pohľad na polia Donau farm - lídra slovenského agrosektoru, zarastené burinou. „To sú medziplodiny – facélia, ďatelina, ľan, reďkovka alebo hrach, ktoré z cesty môžu vyzerať ako burina,“ usmieva sa agronóm Erik Ivanič a vysvetľuje, že to má svoj účel: „Organické prvky v pôde pomáhajú zachytávať vodu, zlepšovať štruktúru pôdy a viazať uhlík.“ Po príchode do strediska v Kalnej nad Hronom sa však ocitáme v inom svete, kde traktory a mašiny riadia inteligentné technológie.

Medziplodiny na poli vyzerajú ako burina, v skutočnosti zlepšujú vlastnosti pôdy. (zdroj: Donau farm)

Michael Houmann, CEO spoločnosti Donau farm group, nás uvádza do kontextu toho, čo vidíme parkovať na dvore: „Inovácie v oblasti digitálnych riešení neobchádzajú ani poľnohospodárstvo. Niet na čo čakať - buď ich hneď začneme používať spolu s novými „zelenými“ technológiami, alebo ich už nedobehneme. My sme sa rozhodli ísť cestou inovácií a nečakať, a to ani pri opatreniach na zmierňovanie klimatickej zmeny. Silný klimatický zákon je na stole, ale farmárčiť udržateľne sa dá aj bez toho, či a kedy ho schvália.“ Šéf Donau farm dodáva, že takto uvažujú a konajú už pár rokov, bez istoty aký bude výsledok. Zatiaľ ich udržateľný prístup nesklamal, príroda vie čo potrebuje.

Príprava pôdy pred hlavnú plodinu. (zdroj: Donau farm)

Ako sa dá šetriť hnojivom

Poľnohospodárstvo ročne vyprodukuje 7 % z celkovej produkcie emisií na Slovensku. Z toho až 46 % emisií vzniká obrábaním a využívaním poľnohospodárskej pôdy. Príčinou je objemné využívanie umelých hnojív, ktoré sú nevyhnutnou zložkou, ale – na rozdiel od organických, menia zloženie pôdy, ktorá už nevie viazať uhlík. A ten uniká do atmosféry ako CO2. Odborníci na pôdu hovoria, že umelé hnojivá sa dnes nadužívajú v očakávaní väčšej úrody. Ale rastliny nevedia vstrebať viac, než potrebuje a zvyšok sa tak dostáva do pôdy alebo podzemnej vody.

Preto v Donau farm úspešne testujú a už aj využívajú takzvané variabilné hnojenie. „Konkrétnu parcelu mapujeme podľa typu pôdy, aké má zloženie, priepustnosť, či kvalitu. Takúto mapu nahráme do traktora a vyšleme ho na pole. Podľa toho, na akom type pôdy sa nachádza, také množstvo hnojiva použije. Tým šetríme hnojivo, ale najmä pôdu a na rozdiel od automatizovaného hnojenia neplytváme hnojivom zbytočne,“ vysvetľuje nám Erik Ivanič.

Mapa pre variabliné hnojenie. (zdroj: Donau farm)

Slovenská premiéra: na burinu s kamerami

Čím viac rôznej chémie a anorganických látok sa do pôdy dostáva, tým menej pôda „žije“, teda mikroorganizmy, huby a baktérie v nej. A naopak. V Donau farm túto sezónu premiérovo skúšajú úplnú novinku vo svete agrotechnológií, ktorá pomôže znižovať objem pesticídnych látok pri likvidácii buriny na nevyhnutné minimum. Predstavte si na 36-metrovom zábere postrekovača 36 kamier, upevnených na ramene stroja, ktoré snímajú porast. Program v čase vyhodnocuje „priamy prenos“ a na základe toho aplikuje chémiu len v mieste, kde rastie burina. Využitie tejto technológie sa v Donau farm snažia aplikovať na obilninách, kukurici a aj v cukrovej repe.

Novodobé postrekovanie polí za pomoci kamier, takzvané „spot spraying“ je udržateľné k pôde a farmárom ušetrí nezanedbateľné objemy postrekovej látky. (zdroj: FB Agrifac Machinery)

Na väčšie využívanie tzv. precízneho poľnohospodárstva, ktoré priamo prispieva k znižovaniu emisií, apeluje aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Sú to nemalé investície navyše, avšak farmárom v Kalnej nad Hronom sa po rokoch začínajú vracať v podobe výnosov. Napríklad vďaka metódam strip till (obrábanie pôdy v pásoch) alebo no till (bezorbové obrábanie) zachránili počas minulého suchého a horúceho leta úrodu vďaka lepšej schopnosti pôdy zadržiavať zrážkovú vodu.

Znižovať emisie aj nad zemou

Michael Houmann už pred koronou investoval do najmodernejšej technológie pre pozberovú linku, ktorá by obyvateľov v susedstve odbremenila aj od najmenšieho hluku. Spolu s tým na farme naplánovali výstavbu nových síl na uskladňovanie úrody, vďaka čomu by znížili prejazdy nákladných vozidiel po obci, ktoré teraz premávajú medzi satelitnými skladmi a strediskom, až o 41%. Silá získali minulý rok stavebné povolenie a na dvore v Kalnej nad Hronom prebiehajú prípravné práce na začatie výstavby. „Prejsť na udržateľné hospodárenie nie je ľahké, ani lacné. Nepôjde to naraz a bude to trvať niekoľko rokov. Ale je tu cesta a sú tu technológie a pribúdajúce nové poznatky, vďaka ktorým sa poľnohospodárstvo môže posúvať k menej emisnému spôsobu výroby,“ uzatvára generálny riaditeľ našu návštevu na farme.

