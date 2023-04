Biela sobota priniesla tragickú nehodu. Vodič náraz do stromu neprežil

Záchranársky vrtuľník odletel z miesta nehody prázdny.

LEVICE. Počas veľkonočných sviatkov prebieha na cestách policajná akcia Život.

Jeden ľudský život dnes ukončila nehoda. Stala sa dopoludnia na Tlmačskej ceste pri obci Hronské Kľačany. Následky sú fatálne.

Ako informovala nitrianska krajská polícia, 40-ročný vodič osobného auta Renault pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a zišiel z cesty. Auto zastavil náraz do stromu. Vodiča zakliesneného v aute vyslobodzovali hasiči.

Na miesto priletel záchranársky vrtuľník zo základne v Nitre.

Podľa slov Zuzany Hopjakovej, hovorkyne leteckej služby ATE, vzhľadom na závažné poranenia zahájili záchranári okamžitú kardiopulmonálnu resuscitáciu.

„Žiaľ, aj napriek ich maximálnemu úsiliu sa 40-ročnému vodičovi nepodarilo obnoviť základné životné funkcie a svojim rozsiahlym zraneniam na mieste podľahol,“ konštatovala. Záchranársky vrtuľník sa vrátil na svoju základňu prázdny.

„Prípadná prítomnosť alkoholu v krvi nebohého vodiča bude zisťovaná pri pitve,“ doplnila polícia, podľa ktorej sú okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragédie predmetom vyšetrovania levickej polície.

Preventívna dopravná akcia Život pokračuje. Polícia sa sústreďuje aj na kontroly najvyššej povolenej rýchlosti, spôsob jazdy a požívanie alkoholu pred a počas jazdy. Vyzýva vodičov, aby jazdili opatrne a chránili svoje životy a tiež životy iných účastníkov cestnej premávky.

Leteckí záchranári leteli do Levického okresu aj pár dní pred touto tragickou nehodou. V pondelok 3. apríla sa v Kalnej and Hronom zrazilo nákladné auto s osobným. Kamión, ktorý prevážal v cisterne veľké množstvo paliva, cca 6900 litrov benzínu a 26 300 litrov nafty, zišiel po zrážke z cesty do parčíka. Otočené naboku tam ostalo stáť aj osobné auto.

Dve osoby, 44-ročný vodič a jeho 70-ročná spolujazdkyňa, vo VW Polo utrpeli vážne zranenia. Vodiča museli uviesť do umelého spánku a vrtuľníkom ho transportovali do Nitry.

