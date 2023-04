Šahy stratili body vo výbornom zápase v Komjaticiach

VI. LIGA - VÝCHOD: Podlužany stratili polčasový náskok.

18.kolo

Kmeťovo – Mužla 5:1 (1:0). Hostia držali s favorizovanými domácimi krok len v prvom polčase. Kemeťovo malo aj do prestávky viacero gólových príležitostí, ale premenilo iba jedinú. V druhom polčase bola otázkou len výška skóre v prospech domácich. V slušne hranom zápase hostia dokázali streliť aspoň čestný gól. Prevaha Kmeťova najmä po obrátke bola evidentná.

 Góly: 32. P. Prochaczka, 46. A. Procháczka, 51. B. Dragúň, 58. a 74. Martin Letko – 68. R. Bakó. R Kohút, 150 divákov. ŠK: A. Letko (80. Kačák) – Tóth, Prochaczka, T. Sádovský (63. Varga), Vašíček (80. Švec), Dragúň (55. Jurkáček), Soboňa, Procháczka, Pavlatovský, A. Sádovský, M. Letko (77. Hlavačka)

TJ: Rajtár – Lampert (46. Pálmai), Páhi, Nagy (57. Bakó), Szócs (46. Bertalan Vasas), Szebellai, Čizmár, Hovan (72. Török), Tóth, Pathó, Méry

Salka – Podlužany 4:2 (1:2). Domáci mali do zápasu výborný vstup a už v 2. minúte viedli po góle Balázsa Klátyika. Po štvrťhodine hry odpovedal Gabaš a začínalo sa odznova. Následne však Salka nepremenila rad dobrých príležitostí a v poslednej minúte prvého dejstva poslal hostí do vedenia Jakubík. Domáci však mali vo svojich radoch svojho hrajúceho trénera Richarda Šála, ktorý po zmene strán dvoma peknými gólmi otočil výsledok na stranu svojho mužstva. Bol to dobrý zápas s množstvom gólov a šamcí, divákom sa musel páčiť.

 Góly: 2. B. Klátyik, 51. G. Dajcs, 68. a 85. R. Šál – 15. P. Gabaš, 45. S. Jakubík. R Drobec, 150 divákov

TJ: Bokor (89. Demendi) – Smiknya, Poracky, Dajcs, B. Klátyik, G. Klátyik, A. Király (46. Janko), M. Király (78. Varga), Baka, Šál (85. Pusztai), Gálik (46. Márton). ŠK: Mészáros – Mudroň, Biely, Graus, Jakubík, Múčka, Budovec, Gabaš, Levák, Adami (72. Ďurovský), Vetor (81. Čuvara)