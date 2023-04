Rodinám s malými deťmi zo znevýhodneného prostredia pomáhajú v materskom centre Medulienka

Učenie pre život dáva deťom zo znevýhodnených rodín šancu na lepší život.

LEVICE. Program Učenie pre život už piaty rok pomáha deťom a ich rodinám zo znevýhodneného prostredia postaviť sa na rovnakú štartovaciu čiaru s deťmi z majority.

Cieľom programu je prostredníctvom správnej výchovy detí vo veku nula až šesť rokov rozvíjať ich potenciál tak, aby sa v budúcnosti plnohodnotne začlenili do spoločnosti.

„Mnoho detí zo znevýhodneného prostredia nemá v ranom období dostatok interakcií, ktoré ich správne rozvíjajú, a z toho dôvodu sa ocitajú na okraji spoločnosti, kde často zostávajú uväznené aj v dospelosti. Následne sa z nich stávajú rodičia, ktorí nemajú možnosti a ani nevedia, ako sa kvalitne venovať deťom. Naším cieľom je pomôcť rodinám vymaniť sa z tohto začarovaného kruhu, aby oni a ich deti mali šancu na lepší život,“ hovorí Monika Majerčíková, koordinátorka programu Učenie pre život.

Do programu je zapojených jedenásť materských centier, medzi nimi aj Materské centrum Medulienka v Leviciach.

Program pomohol už 400 rodinám

Bezplatný program Učenie pre život zastrešuje Únia materských centier v spolupráci s poisťovňou Generali už piaty rok. Za ten čas pomohol vyše 400 znevýhodneným rodinám.

„Materské centrá sa jednoducho otvorili pre rodiny, ktoré mali rôzne bariéry, pre ktoré doteraz naše programy nevyužívali. Niekedy to bol nedostatok peňazí – lebo áno, pre niektoré rodiny sú aj dve eurá týždenne a ďalšie dve na cestovné, teda dvadsať eur mesačne veľa. Premýšľajú, či si ich môžu dovoliť presunúť z kolónky „potraviny“ alebo „plienky“ do kolónky „vzdelávanie“. A potom sú to bariéry v nás: „Bude to bezpečné miesto pre mňa a moje dieťa? Nebude ostatným vadiť jeho hendikep? Nebudú na nás pozerať cez prsty, lebo im bude jasné, že bývame chudobnejšie ako oni,“ hovorí Daniela Konečná, riaditeľka Únie materských centier.

Do programu je v súčasnosti zapojených jedenásť materských centier na celom Slovensku. Každý týždeň sa v nich stretávajú rodičia s deťmi na workshopoch vedených vyškolenými líderkami a pomocou Montessori metódy sa hravou formou učia postupne rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí.

„Je to unikátny program, na ktorom spolupracujeme a umožňuje znevýhodneným rodinám a deťom dosahovať lepšiu štartovaciu čiaru do života,“ hovorí Martina Šlapáková Ballová, koordinátorka projektu v Leviciach.

Medzi tri úspešné príbehy rodín z celého Slovenska boli vybraté príbehy Janky a Veroniky, ktoré navštevujú levickú Medulienku.

Viac než vzdelávanie

Program sa v priebehu rokov vyvíjal a prispôsoboval potrebám rodín zo znevýhodnených komunít. Okrem vyše 1400 kurzov v priestoroch materských centier sa podarilo zrealizovať aj letné tábory plné aktivít pre takmer 800 detí zo znevýhodneného prostredia.

Deťom, ktoré majú nastúpiť do prvého ročníka školy a doteraz nenavštevovali predškolské zariadenie, sa venujú líderky v rámci špeciálnych doučovaní.

V rámci programu sú vytvárané aj tzv. Siete pomoci, ktoré prepájajú mamičky s inými organizáciami či úradmi, ktoré by im v ich situácii mohli pomôcť. Ak niektorá rodina potrebuje materiálnu či finančnú pomoc, materské centrum im je pripravené podať pomocnú ruku.

V rámci programu vznikla tiež poradňa Ženy ženám, prostredníctvom ktorej pomáhajú lektorky mamám z programu nájsť vhodné riešenie ich problémov. Poradia im s vypĺňaním tlačív a žiadostí, s riešením finančných problémov či s hľadaním práce a mnohým iným. Ak je to potrebné, lektorky navštevujú rodiny aj v ich domácom prostredí.