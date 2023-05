Onkologička: Až 90 percent nových melanómov vzniká v dôsledku nadmerného slnenia

Čo si všímať

Ideálne je samovyšetrenie vrodených hnedých znamienok raz za mesiac. Mali by sme si všímať tmavú a škvrnitú farbu, nepravidelný tvar, neohraničené okraje, veľkosť znamienok a v prípade takýchto zmien čím skôr navštíviť lekára. U ľudí so zvýšeným rizikom sa odporúča raz do roka vyšetrenie u skúseného dermatológa.

Zdroj: Národný onkologický inštitút