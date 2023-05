Prehru okúsili iba vo finále

Mladé volejbalistky z VK Podlužianka strieborné na MSR.

Mladšie žiačky VK Podlužianka Levice sa stali vicemajsterkami Slovenska.!

Majstrovstvá Slovenska vo volejbale mladších žiačok sa konali 6. – 8. mája v Prešove. Dievčatá z VK Podlužianka na ne postúpili z 1.miesta z Oblasti Stred. V sobotu teda získali svoju zlatú medailu za oblasť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V skupine B, do ktorej boli zaradené, sa postupne stretli so súpermi: Senica – 3:0, Studienka – 3:0, Spišská Nová Ves – 3:2, Košice – 3:1. Dievčatá z VK Podlužianka teda bez jedinej prehry postúpili do semifinále z 1.miesta v skupine B.