Gymnazistu z Levíc ocenili v gréckej Olympii na medzinárodnej olympiáde

Porota ocenila jeho filozofickú prácu v anglickom jazyku.

OLYMPIA, LEVICE. Celosvetové kolo Medzinárodnej filozofickej olympiády (IPO) sa uskutočnilo 11. – 14. mája v gréckej Olympii.

Zúčastnilo sa ho sto stredoškolských študentov a sto hodnotiteľov zo 49 krajín sveta.

S ocenením sa domov vracal Matúš Lehocký, žiak Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach.

Postup si vybojovali

Hlavným organizátorom tejto súťaže na Slovensku je Katedra filozofie FF Katolíckej univerzity v Ružomberku. Do finálového kola nominovala za našu krajinu dvoch excelentných reprezentantov: Pavla Beblavého z bratislavského Gymnázia pre mimoriadne nadané deti a Matúša Lehockého z Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach.

Obidvaja žiaci sa museli prebojovať cez dve celoslovenské kolá, v ktorých písali filozofickú esej na vopred nezadanú a neznámu tému. V obidvoch kolách si vyberali jednu tému z troch ponúknutých, pričom v druhom kole žiaci písali esej v anglickom jazyku. Do tohto kola postúpilo iba 24 najlepších žiakov zo 130 účastníkov prvého kola. Gymnazista z Levíc bol medzi nimi.

V starobylej Olympii

Filozofická esej každého súťažiaceho IPO bola hodnotená ôsmimi v prvom kole a 28 hodnotiteľmi v druhom kole na základe týchto kritérií: relevancia vo vzťahu k zvolenej téme, filozofická erudovanosť, argumentačná sila, logická koherencia a miera originality. Organizačný výbor IPO udelil dve zlaté, tri strieborné a osem bronzových medailí.

Ďalším 16 účastníkom, ktorých práce dosahovali úroveň veľmi blízku bronzovým medailistom, udelili čestné uznanie.

Práve Matúš Lehocký, ako reprezentant slovenskej delegácie a levickej školy, získal na 31. ročníku svetového kola Medzinárodnej filozofickej olympiády čestné uznanie.

Nezabudnuteľný zážitok

„Keď za nami prišla pani profesorka Riecka ešte na jeseň a pýtala sa, či by sme sa chceli zúčastniť medzinárodnej filozofickej olympiády, nedokázal by som si predstaviť, že to dopadne takto. Aj keď som už vtedy mal záujem o filozofiu, čakal som, že nepostúpim ani z prvého kola,“ priblížil Matúš Lehocký.

„O pár mesiacov na to som ale už vedel, že pôjdem na medzinárodné kolo do gréckej Olympie. Až do poslednej chvíle pred príchodom som bol nervózny a vôbec som netušil, čo očakávať. Nakoniec ale musím povedať, že to bol skutočne nezabudnuteľný zážitok.“

Podľa slov gymnazistu mali účastníci v Olympii pripravený skvelý program: „Rôzne zaujímavé prednášky od expertov v odbore, jedna z nich dokonca z profesorom z Harvardu a tiež výlety a exkurzie po starovekých pamiatkach, ktorých je v Grécku ako húb po daždi. Okrem toho som tu spoznal veľa skvelých ľudí, s ktorými som doteraz v kontakte a rád by som ich ešte raz niekedy stretol. Musím povedať, že celá táto olympiáda, od skromných začiatkov v Ružomberku až po vyhodnocovaciu ceremóniu v ďalekej Olympii, bola jedna z najlepších vecí, na ktorých som sa tento rok podujal.“

Ďalšia účastníčka z Levíc

Na medzinárodnej olympiáde sa zúčastnila aj profesorka levického gymnázia Katarína Riecka:

„Tejto súťaže sme sa zúčastnili prvýkrát v roku 2019. Počas covidového obdobia bola pozastavená a teraz po druhý raz. Matúš sa na túto súťaž pripravoval už od septembra. Vo 4. ročníku na hodine občianskej náuky sa žiaci učia písať filozofickú esej. A toto bol prvý krok k prehĺbeniu záujmu u žiakov o filozofické eseje, ako i samotnú filozofiu,“ priblížila.

Do prvého celoslovenského kola sa prihlásilo päť žiakov z levických maturantov, z nich dvaja postúpili do druhého kola a iba jeden, Matúš, do celosvetového kola.

„Už z tohto úspechu sme boli nesmierne prekvapení a šťastní. Naša príprava sa zintenzívnila ešte viac, hoci podľa štatútu medzinárodnej olympiády sme nemali žiadne témy či okruhy. Príprava nebola vôbec jednoduchá, pretože sme netušili, na čo sa máme zamerať,“ opísala týždne pred samotným finále.

A čo je predpokladom kvalitnej eseje? „Vynikajúce analytické a kritické myslenie podporené originalitou, schopnosť správne interpretovať text v historicko-spoločenskom kontexte a pritom neporušiť autentickosť autorovho myslenia sú esenciálnymi prvkami kvalitnej filozofickej eseje. A práve tieto znaky sú charakteristické pre jedinečný Matúšov talent,“ povedala.

Ako hodnotili

Profesorka z levického gymnázia bola spolu s docentom Pavlom Labudom súčasťou hodnotiacej poroty: „Musím povedať, že to bola pre mňa obrovská pocta a nezabudnuteľná skúsenosť. Práce žiakov sme hodnotili v malých skupinkách pozostávajúcich zo štyroch členov. Každý z nás si napísal hodnotenie ku každej práci a nasledovala spoločná diskusia zameraná na obhajobu vlastného hodnotenia práce podľa už spomenutých piatich kritérií. Pre mňa to bol fascinujúci zážitok na celý život.“

Podľa jej slov je táto súťaž vynikajúcou a jedinečnou možnosťou pre žiakov rozvíjať nielen rôzne myšlienkové operácie, ale prehlbovaním svojej lásky k múdrosti vnímať akúkoľvek myšlienku ako integrálnu súčasť určitého celku a takto ju aj prezentovať ďalej.

„Táto olympiáda učí záujemcov veľkej pokore pred myšlienkami významných mysliteľov a odvahe posúvať hranice sofistikovaného myslenia za hranice všednosti a rutiny,“ dodala Katarína Riecka.