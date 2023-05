Vyhľadávaný wellness po troch rokoch pauzy pripravujú na otvorenie letnej sezóny

Otvorený má byť počas prázdnin.

Šéfredaktorka - MY Levice

KALNÁ NAD HRONOM. Zariadenie bolo nominované na Stavbu roka 2010 a umiestnilo sa v top 10 na šiestej priečke.

Medzičasom sa ale vyhľadávaný wellness dostal do štádia, že sa prevádzka stala neekonomickou. K zatvoreniu dopomohla pandémia a opatrenia upravujúce počty osôb na metre štvorcové.

Na kúpalisku je aktuálne už ruch, obec ho pripravuje na otvorenie prázdninovej sezóny.

Do budúcnosti zvažuje väčšiu rekonštrukciu wellnessu.

Celoročné využitie

„Poslednú sezónu sme mali pár mesiacov na začiatku roka 2020. Kvôli korone sa všetko zatváralo,“ vracia sa späť Igor Gogora, starosta obce Kalná nad Hronom.

Bazén má cez 20 metrov, teplota vody bývala okolo 32 až 34 stupňov Celzia.

Ďalej sa dočítate aj: Odkedy - dokedy chcú wellness v Kalnej prevádzkovať,

do akého stavu sa zariadenie dostalo po 3-ročnej prestávke,

aký personál hľadajú na letnú sezónu,

aké plány má obec s wellnessom do ďalšej sezóny.

Zariadenie malo celoročnú prevádzku, v lete sa prestrešenie dalo otvoriť. V relaxačnom bazéne sú masážne ležadlá a sedadlá, vodopády tzv. kobry, vodné delo delfín. Neskôr pribudla infrasauna. Súčasťou objektu bola posilňovňa, bar a masér.

„Okrem bežných návštevníkov bazén využívali na plávanie mamičky s deťmi, na kurzy sem chodili školy,“ hovorí starosta o využití.

Malá Podhájska sa nekonala

Pri odznievaní pandémických opatrení boli stále obmedzenia, ktoré určovali počty návštevníkov.

„Za týchto podmienok by prevádzka bola ekonomicky neúnosná. V obecnom wellnesse mohlo byť napríklad naraz len deväť návštevníkov. Taký prepočet vychádzal na metre štvorcové,“ približuje niekdajšie nariadenia.

Po rokoch prevádzky si objekt pýtal opravy.

Vtedajšie vedenie obce a poslanci sa nezhodli, či spraviť menšiu obnovu, čím by sa prevádzka zefektívnila, alebo ísť do „malej Podhájskej“, teda do rozšírenia služieb o ďalší bazén, sauny a zázemie. Posledné slov dali napokon rastúce ceny stavebných materiálov. Navrhovaná prestavba dosahovala sumu cez dva milióny eur.

Pripravujú sa na otvorenie