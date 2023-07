Starostovia z európskych miest navštívili elektráreň. Pozreli si úložisko aj Energoland

GMF Europe

Skupina európskych obcí s jadrovými zariadeniami (Group of european municipalities with nuclear facilities) je neziskové združenie obcí a ich združení s jadrovými zariadeniami v európskych krajinách. Členmi GMF sú v súčasnosti obce z okolia jadrových zariadení z Belgicka, Bulharska, ČR, SR, Francúzska, Fínska, Maďarska, Holandska, Nórska, Rumunska, Slovinska, Španielska, Švédska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva. Organizácia formálne vznikla v roku 2000, aby podporovala zapojenie združení na lokálnej úrovni do dohľadu a riadenia nad jadrovými zariadeniami. (SE)