Aj v cudzom prostredí chcú obstáť. Podmienky na účinkovanie v SHL majú Levice zabezpečené

Už istý čas je známe, že A–mužstvo HK Levice bude v nasledujúcej sezóne SHL pôsobiť v cudzom prostredí. O tom, ako to bude v skutočnosti vyzerať, nám porozprával manažér klubu Miroslav Ozimák.

Kde budú hrať Levice v nasledujúcej sezóne? Ktorý štadión bude ich domovským stánkom?

Pomocnú ruku nám podalo mesto Poprad a vytvorilo všetky potrebné podmienky k tomu, aby sme mohli byť dôstojnými účastníkmi Slovenskej hokejovej ligy aj v novom súťažnom ročníku 2023/2024.

Kto povedie mužstvo ako hlavný tréner, kto bude ešte tvoriť štáb?

Mužstvo povedie ako hlavný tréner Dušan Brincko. V realizačnom tíme bude pôsobiť aj Daniel Michlík a mládežnícki tréneri HK Poprad.

Prebieha už skladba kádra? Na akých hráčov sa budete zameriavať?

Káder máme k dnešnému dňu na 90 percent uzatvorený. Od začiatku pôsobenia sa zameriavame na rozvoj mladých hráčov. Výsledkom našej práce a filozofie sú hráči pôsobiaci v extraligových kluboch, draftovaní hráči (Nemec, Sýkora , Pekarčík). To by malo v budúcnosti platiť pre všetky kluby pôsobiace v SHL, na to však musí dozrieť čas ako aj ľudia, ktorí pri hokeji pôsobia.

Prezradíte nám aj nejaké zaujímavé mená, ktoré sa v budúcej sezóne objavia v kádri HK Levice?