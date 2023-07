Majsterka Slovenska vo volejbale zvláda aj náročné štúdium

Plážový volejbal hráva po boku životného partnera.

V sobotu 15. júla sa v Novej Dedine konal 6. ročník turnaja zmiešaných dvojíc v plážovom volejbale „Beach Cup 2023 Nová Dedina“. Víťazstvo si na turnaji vybojovala dvojica Rebecca „Beba“ Földesiová – Samuel Kolen. Nežnejšia časť víťaznej dvojice Rebeka je aktuálnou majsterkou Slovenska v šestkovom volejbale s družstvom Slávia EU Bratislava. So študentkou medicíny sme sa porozprávali po turnaji.

V sezóne 2022/2023 si sa stala so Sláviou EU Bratislava majsterkou Slovenska. Bola to doposiaľ najúspešnejšia sezóna?

Každá sezóna má niečo do seba a každý rok ma naučí niečo nové. Tento rok sme mali perfektný kolektív a čo je pre Sláviu ešte zaujímavejšie, nemali sme žiadne zahraničné hráčky. Minulú sezónu sme taktiež zvíťazili v extralige a bol to krásny zážitok, ale mladšie hráčky nedostávali v play-off toľko príležitostí.

V sezóne 2022/23 tím ešte viac omladol a tak sa mi otvorila brána do základnej zostavy. Nebolo to vždy jednoduché, ale pocit zahrať si finálové zápasy a zdvihnúť pohár nad hlavu stojí vždy zato. Takže áno. Či už po mentálnej alebo hernej stránke to bola jednoznačne najúspešnejšia sezóna v mojej doterajšej kariére.

Ako si sa dostala k volejbalu a prečo si si vybrala práve tento šport?

Ako malá som robila veľa športov. Cez tanec a gymnastiku až po tenis a jazdenie na koníkoch. Sme celkovo športová rodina a keďže mamina chodievala a stále chodieva každý týždeň hrávať s partiou volejbal, bolo to celkom jednoduché.

Brávala ma zo sebou do telocvične a vždy sa mi tam veľmi páčilo. Buď som ich dve hodiny sledovala, alebo som sa snažila naučiť odbíjať loptu o stenu. Keď som mala 10 rokov, prišiel na našu školu môj prvý tréner pán Popellár robiť nábor a prihlásila som sa do prípravky. Na začiatku nás tam bolo viac ako 30 a po roku sa z nás vyformoval kvalitný tím. Dievčatá boli vždy úžasné a väčšina sme spolu vydržali až do konca strednej školy.

Predstav sa trocha čitateľom, kde všade si doposiaľ pôsobila ako hráčka?

S volejbalom som začínala vo VK Palas Levice . Dokázali tam vytvoriť skvelé prostredie pre výchovu mladých hráčok a vždy sme mali výborné podmienky.

Bola som súčasťou mládežníckej reprezentácie rok narodenia 2002 a mladšie, čo vyvrcholilo na ME v Bosne a Hercegovine 2020. S týmto družstvom mám aj prvú extraligovú skúsenosť, pretože sme sa ako Projekt Rd zúčastnili základnej časti extraligy.

V tej istej sezóne som bola pár zápasov na hosťovaní vo Volley Project UKF Nitra. Zranila sa im zahraničná hráčka hrajúca na mojom poste a oslovili ma na výpomoc. Hrala som vtedy ešte dve súťaže v Leviciach a každý mesiac sme mali reprezentačné zrazy, takže nebolo možné tam vtedy zostať inokedy ako potrebovali.

Posledné dve sezóny som strávila v Bratislave a asi tam ešte nejaký ten rôčik pobudnem. Za tie dva roky sa nám okrem skúseností podarilo získať dve strieborné medaily v Slovenskom pohári a dve víťazstvá v extralige.