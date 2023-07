Ofenzívna opora opúšťa piatoligistu z Pozby

Marián Sásik sa stal hráčom Hronských Kľačian.

Letné prípravy sa chýlia vo futbalových kluboch ku koncu. Formujú sa kádre na novú sezónu, každý sa snaží ešte v posledných dňoch získať nejakú posilu.

Zaujímavá sa podarila tretiemu celku VII. ligy ObFZ Levice z predchádzajúcej sezóny SC Hronské Kľačany. Do svojho tímu angažoval ofenzívnu oporu piatoligistu z Pozby Mariana Sásika. So skúseným záložníkom sme sa porozprávali.

V článku sa dozviete prečo sa rozhodol Marián Sásik hrať v nižšej súťaži,

nepovažuje to za krok späť vo svojej kariére?,

s akými očakávaniami ho angažovali Hronské Kľačany,

nakoľko pozná VII. ligu ObFZ Levice,

na čo sa v novej súťaži najviac teší

Ako sa vlastne zrodil váš prestup do Hronských Kľačian?

Po skončení posledného súťažného ročníka som nemal vážny záujem meniť klub.

Oslovil ma manažér SC Hronské Kľačany Miroslav Bôžik, či by som to u nich neskúsil. Som už skúsenejším hráčom, niečo som odohral vo vyššej súťaži, a tak sa už priority menia aj v mojom osobnom živote.

Bývam v Leviciach a cestovanie do Pozby bolo už pre mňa zdĺhavé a nekomfortné, pričom do Hronských Kľačian to mám len na skok. Navyše sa chcem už venovať viac rodine, takže aj tieto okolnosti z môjho osobného života zavážili v tom, že som ponuku Hronských Kľačian prijal.