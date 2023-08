Šahy nováčika nešetrili, v Podlužanoch sa nehralo

VI. LIGA - VÝCHOD: Úvodné jesenné kolo poznačil dážď.

1.kolo

Šahy – Semerovo 6:1 (2:1). Domáci načali nováčika už v druhej minúte, ale kanonier hostí Nagy dokázal vyrovnať. Favorita poslal do vedenia ešte pred prestávkou Szabolcs Urblík. Osudným pre Semerovčanov bola pasáž medzi 59. a 78. minútou, v ktorej inkasovali štyri góly a stratili akúkoľvek nádej na dobrý výsledok. Zápas sa potom už iba dohrával.

 Góly: 2. M. Fehér, 35. S. Urblík, 59. P. Bajnovič, 60. a 73. L. Studva, 78. P. Tran – 21. P. Nagy. R Rajtar, 100 divákov

FK: Belák – Urblík, Szigeti, Križan, Studva (83. Matyo), Kapa, Fabian, Fehér, Tran, Fael Polonio Maceda (61. Kiss), Bajnovič (61. Pál)

FC: Polacsek – Garai (22. Koreň), Šarfický, Srnec, Gubrica, Pristač, Bórik, Takáč, Hatala, Tóth (68. Baláž), Nagy

Marcelová – Kmeťovo 4:1 (1:0). Od prvých minút bola iniciatívnejšia Marcelová a v 10. minúte sa po zásluhe ujala vedenia. Ešte do polčasu mali domáci ďalšie šance, ale bez efektu.

Hneď na začiatku druhého dejstva dali Marcelovčania ďalšie dva góly, čo ich možno až príliš uspokojilo. Hostia sa prebrali a Pavlatovským znížili, pričom dvakrát trafili aj konštrukciu brány. Definitívu pre domácich dal v 71. minúte gólom na 4:1 Bottyán.

 Góly: 10. a 50. J. Vitor Franz, 47. B. Gumbér, 71. A. Bottyán – 65. K. Pavlatovský. R Hádek, 150 divákov

FK: Šiffel – Kelko, Borba Padilha, Alberto Souza Rodrigues, Bottyán (82. Beck), Balogh, Talayer Leme, Vitor Franz (86. Szegi), Pivoda, Taibl, Gumbér (70. Lesko)

ŠK: Bálint – Tóth (31. Hraška), Prochaczka, Varga, Zubek, Soboňa, Pavlatovský, Lovska, Procháczka, Jurkáček, M. Letko

Želiezovce – Lipová 3:2 (2:0). Domáci začali dobre a už v 6. minúte viedli. Keď pridal v 17. minúte druhý gól Želiezovčanov Ferreira, zdalo sa, že to bude pre domácich ľahká záležitosť.

Do polčasu navyše vynechali ešte niekoľko dobrých príležitostí. Po zmene strán sa hostia trocha vzchopili a na prekvapenie dokázali v rozpätí od 65. do 69. minúty vyrovnať. Domáci sa postupne zo šoku spamätali, podnikali ďalšie útočné akcie a dočkali sa. Ich víťazný gól strelil v 77. Ribeiro dos Santos.

 Góly: 6. a 77. M. Ribeiro Dos Santos, 17. J. Vitor Alves Ferreira – 65. M. Turan, 69. P. Švajda. R Bleho, 200 divákov

MŠK: Štrba – Greksa (68. Bohák), De Alcantara Almeida, Szokol (80. Čík), Ilko (63. Paluška), Vitor Alves Ferreira (68. Toráč), Ribeiro Dos Santos, Konvický, Tóth, Burin, Farbatiuk

OŠK: S. Švajda – Eliás (45. P. Švajda), Poláček, Mojko (31. Farbjak), Klimek, Mikulec, Hajko, Gúcky (73. Mach), Kecskés, Pútec, Turan