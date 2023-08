Vodiči sa dočkajú, zatvorenú križovatku pri Nitre otvoria. Obnovia ju spolu s hlavným ťahom

Pripravujú opravu úseku cesty medzi Vrábľami a Babindolom.

NITRA, LEVICE. Hlavný ťah Nitra – Vráble - Levice patrí k najvyťaženejším v kraji. Cestu I/51 využíva osobná aj nákladná doprava.

Ľudia dochádzajú do škôl, nemocníc a za prácou do priemyselných parkov či elektrárne Mochovce.

Cesta vedie cez Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj.

Úsek medzi Vrábľami a križovatkou na Golianovo pri Babindole je v havarijnom stave. Po zime tu k výtlkom pribudli dočasné značky. Vodičov upozorňujú na nerovnosti na ceste.

Slovenská správa ciest vyhlásila verejnú súťaž na zhotoviteľa prác. Plánovaná rekonštrukcia by mala stáť cca 7,3 milióna eur.

Vodiči sa dočkajú aj sprevádzkovania križovatky pri areáli firmy Švec v Klasove. Niekoľko rokov je zatvorená, na vedľajšej ceste je osadená betónová zátarasa. Podľa starostu bude prioritne určená pre obytnú štvrť Nový Klasov 2 a rozširujúcu sa priemyselnú zónu.

Projekt Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa, cesta I/51 Golianovo – Vráble má priniesť aj ďalšie zlepšenia dopravy a zvýšiť bezpečnosť. Stalo sa tu už viacero vážnych havárií.

V článku sa dočítajte aj: prečo sa obec Klasov zasadzovala za opätovné otvorenie križovatky pri priemyselnej zóne,

ktoré križovatky na ceste I/51 opravia,

aké ďalšie novinky sú súčasťou projektu rekonštrukcie cesty I/51,

ako dlho budú trvať práce.

Nešťastná cesta

Na tento šesť kilometrov dlhý úsek cesty I/51 motoristi nenachádzajú pekných slov.

„Za ten čas, čo tu chodím, už viem, kde je aká diera, kde sa treba ťahať k stredovej čiare a kde zase ku krajnici,“ hovorí Tomáš. Z obce pri Leviciach jazdí do Nitry k R1 a ďalej do Bratislavy trikrát do týždňa. Podobne ako iní, aj on tu už zaregistroval niekoľko kolízií, popri vozovke sú kríže.

Na ceste I/51 sa vlani stalo deväť nehôd, jedna osoba bola usmrtená a ôsmi účastníci utrpeli ľahké zranenia.

Tohtoročná štatistika naberá podobný spád, hovoria o tom čísla za prvý polrok.

„V dotknutom úseku cesty I/51 od križovatky s cestou III/1643 smer Golianovo po mesto Vráble bolo v období od 1. januára do 30. júna zaevidovaných šesť dopravných nehôd, pri ktorých došlo k štyrom ľahkým zraneniam, jedno zranenie bolo ťažké, a jedna osoba bola usmrtená,“ vyčíslila Viktória Borloková, krajská policajná hovorkyňa.

Na nepriaznivý stav, ktorý trvá dlhšiu dobu, upozorňovala polícia nielen príslušný cestný správny orgán, ale aj vlastníka aj správcu cesty, a to Slovenskú správu ciest Bratislava.

Do doby, kým dôjde k oprave, prijala opatrenia – na ceste pribudlo dočasné dopravné značenie, ktoré upozorňuje na nerovnosti povrchu.

Cesta je, ale zatarasená

Tragická nehoda sa odohrala v minulosti na rovnej časti pri novej priemyselnej hale na okraji Klasova. Po udalosti prístupovú cestu do obce uzatvorili a osadili tam zátarasu.