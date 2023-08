Opravu strojovne na štadióne, v ktorej hrozí únik čpavku, štát nepodporil. Situáciu chce zachrániť mesto

Strojovňa na zimnom štadióne je z roku 1972.

Zimný štadión prechádza opravou kotolne. Otvoriť by ho mali okolo 20. septembra. (Zdroj: (SŠZ))

LEVICE. Zastaraná technológia chladenia na zimnom štadióne je po dobe životnosti. Zariadenia a kompresory čpavku majú polstoročie. V prípade netesností by hrozil únik.

„Strojovňu je potrebné opraviť, aj keď sme vo výzve neuspeli a naša žiadosť o nenávratné finančné prostriedky nebola schválená. Mnohé veci boli vo veľmi zlom stave, je potrebné ich opraviť,“ informoval Roman Takács, riaditeľ Správy športových zariadení Levice.

Financovaním nevyhnutných servisných prác sa zaoberali poslanci na mimoriadnom rokovaní. Ak nenastanú nečakané okolnosti, zimný štadión otvoria v druhej polovici septembra.

Neuspeli

Mesto pôvodne plánovalo financovať rekonštrukciu strojovne z dotácie.

Žiadosť o dotáciu vo výške 400-tisíc eur podalo na Fond na podporu športu. Zvyšných 250-tisíc eur má naplánovaných v rozpočte, v marci to odsúhlasili mestskí poslanci.

„Jednotlivé komponenty a kompresory čpavku boli vyrobené v roku 1972, náhradné diely v súčasnosti už nie je možné zabezpečiť. Ak by nastali v systéme zariadenia netesnosti, mohol by hroziť únik čpavku do prostredia,“ vysvetlila pred časom Daniela Trňanová, hovorkyňa Mesta Levice.

Plánovaný projekt zahŕňal kompletnú rekonštrukciu strojovne chladenia a technologického kanálu k existujúcim potrubným rozvodom. Práce mali trvať štyri mesiace.