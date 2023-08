Deti z Levíc a okolia si užívali v táboroch Ducháčik

Každoročne ich organizuje farnosť Levice - Rybníky.

LEVICE. Stotridsaťtri detí a osemnásť animátorov, jeden pobytový a dva denné tábory. Radosť, dobrá nálada a bohatý program.

Aj takto by sa dali charakterizovať farské tábory Ducháčik, ktoré každoročne organizuje farnosť Levice – Rybníky.

Športy, súťaže, opekačku, nočnú hru a množstvo zaujímavých výletov si účastníci užili najskôr v pobytovom tábore v Planinke. Navštívili Hrad Červený Kameň, Smolenický zámok, History park v Štefanovej, pútnické miesto Katarínka, Jaskyňu Driny, Pamätnú izbu Jána Hollého v Dobrej Vode, Múzeum M.R. Štefánika v Košariskách, tiež jeho Mohylu v Brezovej pod Bradlom a super sa zabavili aj v trnavskom Jamp City. Všetko pod hlavičkou Cestovanie v čase, pretože sa presúvali storočiami aj v duchovných témach dňa, keď spoznávali osobnosti.

V nasledujúcich denných táboroch deti prekonávali strach, zbierali odvahu a zvyšovali svoje limity na feratách Zvoničky v Novej Bani. Tešila sa z nich i starobylá Nitra. Na Kalvárii sa kochali výhľadom a sestrička Karitas nám porozprávala o svojich zážitkoch z Lisabonu. Účastníci tábora mali šťastie na super sprievodcov, zaujali ich pátri v Misijnom múzeu i v Kostole Nanebovzatia Panny Márie. U sestričiek Vincentiek sa najedli a v ich kaplnke sa zahĺbili do rozprávania o medaile Panny Márie. Nakukli aj do kostolíka "ružových sestier". V JumpHouse sa zase vybláznili do šťastia a sýtosti.

Štvrtky v Ducháčiku sú známe tým, že spoločný deň je akosi dlhší, veselší, v kruhu blízkych a v znamení dobrého jedla. Táborovému pikniku predchádza rodinná sv. omša, ale aj futbalový zápas a relax na filmovom predstavení v mestskom kine. Popri tom všetkom sa účastníci snažili myslieť na dobro pre každého, učili sa poprosiť, odpustiť, bojovať a nevzdávať sa.

Plány pretínali kvapky dažďa, nuda napriek tomu nebola. Deti maľovali drevené domčeky, kamienky, vyrábali pieskové obrazy, modelovali a navliekali korálky a vyrábali rôzne veselé vecičky. Vybehali sa pri netradičnej schovávačke, pozreli si rozprávku, niektorí sa tešili maľovaniu na tvár, iní stolnému futbalu, tenisu, dokonca sme boli na klavírnom koncerte alebo podaktorí aj zahrali sami. Napokon prišla chvíľa, keď si táborovú hymnu spievali poslednýkrát.