Na nové podmienky v USA si zvykla ľahko, šport so školou dokáže skĺbiť bez problémov

Levická plavkyňa má za sebou úspešný rok za morom.

Dvadsaťročná plavkyňa z Levíc Sabína Kupčová má za sebou rok na na University of Iowa v štáte Iowa, kde popri plávaní študuje športový manažment. Počas letných prázdnin si odskočila domov a MY sme ju stihli trocha vyspovedať ešte predtým, ako odletela späť do Spojených štátov.

V článku sa dozviete ako hodnotí Sabina svoj prvý rok za morom,

ako sa jej podarilo aklimatizovať,

ako dokáže skĺbiť štúdium so športom,

ako vyzerá jej bežný deň v Amerike,

v čom vidí najmarkatnejší rozdiel v príprave plavcov u nás a v USA,

za aké kluby v súčasnosti preteká,

aký rok ju čaká,

aké sú jej ďalšie plány