Super Mario či Crash Bandicoot. Legendárne videohry sú po rokoch späť, tentoraz na obrazoch.

Eva Fajčíková so svojim dielom, inšpirovaným videohrou a hernou konzolou. (Zdroj: Archív EF)

PRAHA, ŠAHY. Maliarka Eva Fajčíková sa k téme hier vrátila náhodou počas pandémie a lockdownu. Z nostalgie hrala obľúbené počítačové hry z 90. rokov.

Neskôr ich preniesla na papier. Vďaka týmto obrazom sa v apríli dostala na umeleckú rezidenciu GlogauAIR v Berlíne. Tri mesiace tu pobudla spolu s ďalšími dvanástimi umelcami z celého sveta. Výsledky predstavili na finálnej výstave.

V projekte sa venovali starým, dnes už legendárnym videohrám so známymi postavičkami, ako je napríklad Super Mario či Crash Bandicoot. Netradične využila aj predlohu hernej konzoly Game Boy.

Už teraz pokukáva po kedysi obľúbenom digitálnom zvieratku. Tamagotchi (Tamagoči) fanúšikovia nosili so sebou vo vrecku, aby sa oňho mohli celý deň starať.

Projekt ju posunul do Nemecka

Eva Fajčíková absolvovala v roku 2017 Akadémiu výtvarných umení v Prahe.

„Odvtedy sa plne venujem maľbe, žijem aj pracujem v Prahe a mám tu aj svoj ateliér,“ hovorí mladá umelkyňa, rodáčka zo Šiah.

Od hlavného mesta Spolkovej republiky Nemecko delí jej rodisko 851 kilometrov. Práve v Berlíne sa konal umelecký pobyt, na ktorý dostala pozvánku. Predchádzala mu výstava Bonus Level v Galérii Médium v Bratislave.

„Na výstavu v Bratislave som sa pripravovala rok. Okrem hrania počítačových hier som prečítala aj pár kníh s odbornou tematikou videohier. Dovtedy som ani netušila, že také knihy existujú. Na tému hier a herného sveta sú aj akademické semináre,“ vysvetľuje s úsmevom umelkyňa.

S rovnakým projektom vystavovala už skôr v Prahe.

Oprášili legendárne videohry

Umelecký pobyt trval tri mesiace.

„Napriek bohatému programu sa nám úspešne podarilo dokončiť predsavzatý projekt s názvom Bonus Level, ktorý sa venoval fenoménu starých videohier, tzv. plošinoviek. Hlavný hrdina v nich skáče z plošiny na plošinu ako napríklad Super Mario a Crash Bandicoot,“ približuje.

Obrazy vytvorili na papieri. Zobrazujú jednotlivé levely, t. j. priestor alebo topografiu, kde sa dej odohráva. Tie sú inšpirované symbolickými miestami ako napríklad les, ruina, jaskyňa a iné.

„Vybrala som si ruinu a les a obrazy - levely som zasadila do vymyslenej „plošinovky“. Spojovacím prvkom je artefakt, ktorý by hráč zbieral, a tak získaval body. V Paradise sú to jablká, v Avalone dukáty,“ opisuje ďalej.