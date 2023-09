Ochotníci zo Slovenska sa stretli na divadelných doskách pod Slovenskou bránou

Divácke oko udelili Divadlu mladých Šesť Pé z Partizánskeho.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

TLMAČE. Pod Slovenskou bránou sa odohrala dráma, komédia i fantazmagória. Nešlo o nijakú záhadnú zhodu okolností alebo podivný vtip, ale o obľúbený festival.

Prečítajte si

Prečítajte si Na pohotovosti ich večer ošetria, pacienti si ale lieky nemajú kde vyzdvihnúť Čítajte

Cez víkend sa konal 29. ročník festivalu Divadelné dni pod Slovenskou bránou – memoriál bratov Držíkovcov. Mestské kultúrne stredisko v Tlmačoch ponúklo divákom počas troch dní, 15. až 17. septembra, deväť inscenácií. Na javiskových doskách sa stretli súbory z rôznych kútov Slovenska.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Festival otvoril divadelný súbor Na skok z Raslavíc s monodrámou Hniezdo. Sobotný večer patril komédii Tri grácie z umakartu v podaní divadla Asi zo Šale. V posledný festivalový deň sa predstavilo Mestské divadlo mladých Divožienky z Levíc so satirickou fantazmagóriou o patente na nesmrteľnosť s názvom Neumierajte, prosím, ste v poradí. Okrem toho si diváci mohli pozrieť predstavenie Svatuškár – Záhorácke divadlo zo Senice, Spálené krídla – divadelný súbor Apostrop z Liptovského Mikuláša, Strana lásky – divadelný súbor MÚZa Nová Baňa a Čaj u pána senátora – Divadlo Ľahostajňa z Bratislavy.

K divadelným dňom už neodmysliteľne patrí aj udeľovanie ceny Divácke oko. Po každom predstavení dostali diváci hlasovací lístok, pomocou ktorého udeľovali jednotlivým inscenáciám svoje sympatie. Tento rok divákov najviac zaujalo Divadlo mladých Šesť Pé z Partizánskeho s drámou Otec so zemiakovým pyré.

Detičky prijali do klaunovskej školy

Pre najmenších divákov bola pripravená divadelná rozprávka Ako zajko do Afriky putoval na motívy kníh J. C. Hronského. Predstavenie bolo plné hudby, tanca a humoru. Rozprávka o smelom zajkovi, ktorý sa nezľakol dokonca ani leva a pomohol mu vytrhnúť boľavý zub, sa detičkám páčila a na konci si zatancovali spolu s účinkujúcimi na javisku.

Prečítajte si

Prečítajte si Narúša psychiku aj intímny život. Lekári dnes už vedia, že kožné ochorenie môže zájsť ešte ďalej Čítajte

Okrem toho si najmenší diváci užili aj pouličné predstavenie Deťofesťo, ktoré sa konalo na námestí pred kultúrnym domom. Deti privítala ježibabka Haraburda a traja klauni v prevedení divadelného súboru Materinky. Predstavenie bolo interaktívne a hoci sa deti spočiatku trochu zdráhali, o chvíľu už aj ony stvárali klaunovské kúsky. Ako správni členovia cirkusu boli všetky zapísané do školy pre klanov. Postavili malé šapitó, hrali sa na sochy, stvárnili rôzne zvieratká, či si vyskúšali, aké je to byť v koži troch prasiatok z rozprávky.

Po predstavení na ne čakali tvorivé dielničky, v ktorých si mohli vystrihnúť škrabošky a ozdobiť si ich. Pomáhali im pri tom rozprávkové bytosti ako napríklad princezná, víla alebo pirátka. Nechýbalo ani maľovanie na tvár či rôzne hry.

Našli sa aj odvážlivci, ktorí si zaspievali detské pesničky s miestnou kapelou God Bless Dumplings.

Festival s dlhoročnou tradíciou

Divadelné dni pod Slovenskou bránou sú prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých a mladých. S myšlienkou usporiadania takéhoto podujatia prišiel v roku 1992 František Držík st., ktorý bol pre náš región veľkým prínosom v oblasti divadelného umenia. Pri zrode tohto nápadu tiež stáli a podporovali ho Július Držík, Janka Keprtová a Stano Chren. Boli to začiatky ochotníckeho divadla v Tlmačoch. A hoci to najskôr bolo len pár predstavení, záujem divákov bol veľký. Postupom času sa jednoduché podujatie formovalo do podoby, akú poznáme v súčasnosti.

Od svojho vzniku festival prešiel dlhým vývojom. Upustilo sa od krajskej súťažnej prehliadky, dnes si súbory samy volia spomedzi seba tých najlepších. Stále sa však na jeho organizovaní podieľajú zanietení ľudia. Všetci tí, čo na ňom vyrástli, tí, čo ostali po bratoch Držíkovcoch, tí čo prídu noví a zase sa o rok vrátia a súbory, ktoré chcú vystúpiť robia tento festival takým skvelým.

Prečítajte si

Prečítajte si Prastaré hrnčiarske remeslo spod Štiavnických vrchov zapísali do prestížneho zoznamu Čítajte

Nie je to však príležitosť len pre divákov pozrieť si zaujímavé inscenácie, ale je aj šanca pre hercov, ako zlepšiť svoje herecké umenie. Po skončení predstavení účinkujúci absolvujú rozborové semináre. „Je to spätná väzba pre súbory po odbornej stránke. Jedným z našich zámerov bola aj edukatívna činnosť a teda zvolili sme túto formu,“ objasnila riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Lucia Kúdelová. Tento rok robila odborný rozbor Zuzana Timčíková zo Slovenskej akadémie vied.