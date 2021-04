Pozrite si tieto rozkošné tváričky narodené v marci

Prinášame veľkú fotogalériu marcových bábätiek z nášho regiónu.

12. apr 2021 o 1:07 (JN)

LEVICE. Prinášame prehľad marcových novorodeniatok. Na výzvu v regionálnych novinách MY Týždeň na Pohroní, na našom redakčnom webe https://mylevice.sme.sk a tiež na sociálnej sieti zareagovali šťastní rodičia práve narodených detičiek. Poslali nám fotografie svojich ratolestí aj s údajmi o nich.

Ak máte aj vy dieťatko, ktoré sa narodilo v marci 2021 a nie je uverejnené vo fotogalérii, a chceli by ste, aby sa tak stalo, spravte doma fotografiu a spolu s údajmi (meno dieťaťa, dátum narodenia, váha, dĺžka, mená rodičov a mesto/obec odkiaľ ste) pošlite na redakčnú mailovú adresu:

redakcia.levice@petitpress.sk. Doplníme ho dodatočne.

Fotografie uverejníme aj v regionálnych novinách MY Týždeň na Pohroní, MY Nitrianske noviny, MY Naše novosti, MY Topoľčianske noviny.

Posielať už môžete aj novorodeniatka narodené v apríli. Zverejníme ich v aprílovej fotogalérii.

Posielať môžete aj detičky, ktoré prišli na svet ešte v roku 2020. Doplníme ich do fotogalérie v tomto veľkom prehľade novorodeniatok roka 2020:

