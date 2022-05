Budúci strojári sa vydali na túru do literatúry

V tlmačskej škole si zmerali vedomosti v súťaži.

TLMAČE. Na Strednej odbornej škole technickej v Tlmačoch sa uskutočnilo celoškolské kolo súťaže Túry do literatúry.

Do triednych kôl sa zapojilo päť tried, od prvákov až po študentov tretieho ročníka. Ich úlohou bolo pomocou „túr do literatúry a jazyka“ vytvoriť jazykovú alebo literárnu nástenku podľa vopred stanovených kritérií. Po prezentovaní a vyhodnotení triednych kôl študenti hlasovali za postupujúcich spolužiakov do celoškolského kola.

V celoškolskom kole sa zúčastnilo štrnásť súťažiacich, kde konkurencia bola veľmi silná. Chlapci a dievčatá to však zvládli na výbornú, ich prezentovanie prác bolo na veľmi dobrej úrovni. Na treťom mieste sa umiestnil programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení Dávid Pavlák z druhého ročníka. Striebornú priečku obsadil študent Ondrej Čuchor z II.D triedy. Na prvom mieste a zlatom stupni sa umiestnil druhák, študent odboru mechanik strojov a zariadení Matúš Goral.

